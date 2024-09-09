Всего Киеву отправят оборудования на €80 млн

ГААГА, 6 сентября. /ТАСС/. Нидерланды поставят Украине ракеты класса "воздух - воздух" для F-16 на Украине, а также запчасти и различное оборудование на €80 млн. Об этом сообщил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Его слова приводит сайт голландского оборонного ведомства.

"F-16 нуждаются в поддержке и запасных частях для обслуживания, - отметил он. - Без этого они летать не могут. Поэтому Нидерланды поставят различное снаряжение и оборудование на сумму €80 млн". "Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, необходимые материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и лестницы, - сказал министр. - А с помощью ракет класса "воздух - воздух" Украина сможет сбивать самолеты противника в небе".