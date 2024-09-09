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Интерфакс-АВН

Система борьбы с беспилотниками КНДР внедряется по всей Южной Корее - СМИ

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Демонстрация лидеру КНДР Ким Чен Ыну барражирующих боеприпасов разработки НИИ беспилотной техники Академии национальной обороны КНДР, 24.08.2024
Демонстрация лидеру КНДР Ким Чен Ыну барражирующих боеприпасов разработки НИИ беспилотной техники Академии национальной обороны КНДР, 24.08.2024.
Источник изображения: ЦТАК

Гонконг. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Южной Кореи развертывает интегрированную систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами по всей стране для противодействия угрозам со стороны КНДР.

"Интегрированная система борьбы с беспилотниками развертывается в крупных важных местах для реагирования на угрозы, исходящие от небольших северокорейских беспилотных летательных аппаратов", - цитирует агентство "Ренхап" представителя южнокорейского Минобороны.

Уточняется, что система состоит из различного оборудования, включая радар и средства подавления сигналов беспилотников. Это позволяет ей обнаруживать, отслеживать и уничтожать дроны.

Как сообщает агентство, первоначально планируется развернуть около 20 систем.

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