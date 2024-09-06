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Интерфакс-АВН

Минфин оценил дефицит финансирования ОСК до 2030г в сумму чуть выше 1 трлн руб. - Костин

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Стенд Объединенной судостроительной корпорации
Стенд Объединенной судостроительной корпорации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин РФ оценил дефицит денежных средств "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), которые необходимы на финансирование ее деятельности, погашение долгов и достройку убыточных заказов, в 1,029 трлн рублей, заявил журналистам глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024.

"Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК. Министерство финансов в лице Казначейства месяцев 8-9 работали и пришли к выводу, что дефицит денежных средств с перспективой до 2030 года, именно те 5 лет, которые мы будем управлять, составляет 1,029 трлн рублей. Это цифры министерства финансов" - заявил Костин, возглавляющий совет директоров ОСК.

Эти средства необходимы для финансирования собственной деятельности ОСК, погашения обязательств без источников финансирования и достройки убыточных заказов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минфин РФ
ОСК
Персоны
Костин Андрей
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