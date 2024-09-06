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Интерфакс-АВН

Новая верфь ОСК может обойтись не меньше чем в $5 млрд - Костин

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Встреча с руководителями петербургских верфей ОСК
Андрей Костин и Андрей Пучков встретились с руководителями петербургских верфей ОСК. 28 сентября 2023 года.
Источник изображения: ОСК

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Объем инвестиций в строительство новой верфи "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) может составить не менее $5 млрд, заявил журналистам глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024.

Ожидается, что новая верфь будет построена в бухте Промежуточной во Владивостоке. Она рассчитана на строительство судов для торгового флота России и будет иметь производительность около 12 единиц в год.

"Мы пока нашли кусок береговой линии, которая подходит по всем показателям, с точки зрения глубин, с точки зрения доступности железной дороги, автотранспорта, с точки зрения того, что это практически черта города", - заявил Костин.

"По опыту, наверное, предыдущих верфей речь идет где-то порядка о $5 млрд, где-то вот так такая верфь может стоить плюс-минус. Мы даже еще не знаем, в какой степени наполнение будет, в каком объеме мы хотим производить какие-то компоненты сами, и так далее. Поэтому очень предварительно, но нужно рассчитывать на не меньшую сумму. Но пока это просто на базе каких-то прецедентов строительства верфей в других странах", - добавил глава ВТБ.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
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