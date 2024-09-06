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ИноСМИ

НАТО готовится к большой войне — они там, что, с ума посходили? (Steigan blogger, Норвегия)

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Репродукция картины Э.К.Окаса Хиросима
Репродукция картины Э.К.Окаса Хиросима.
Источник изображения: © РИА Новости

Steigan: с довольной улыбкой в Норвегии и НАТО планируют ядерную войну

Норвежские политики выражают радость по поводу планов подготовки НАТО к большой войне, пишет Пол Стейган. Он напоминает, что американцы нашли добровольных жертв из Северной Европы, готовых подставиться под основной удар в предстоящем конфликте с Москвой. Но и Америке ведь тоже достанется.

Пол Стейган

Почему они позволяют себе играть с планами ядерной войны?

На страницах газеты Nettavisen публицист Эдвард Эртресвог восхищается: НАТО готовится к большой войне — и подобных планов не было вот уже целых 38 лет.

Статья преисполнена энтузиазма, и Эртресвог с воодушевлением приводит слова командующего норвежской армией Ларса Сиверта Лервика: “Что меня поражает, так это размер и масштаб. Это и неудивительно, но если рассуждать о защите Северного региона в рамках панъевропейской обороны, то масштабы становятся еще крупнее”.

Под началом командующего 5-м армейским корпусом США Чарльза Костанцы служит более 41 000 солдат. В беседе с Nettavisen Костанца заявил, что надежная защита Северного региона имеет решающее значение для успеха всей НАТО.

“Если посмотреть на Сувалкский коридор между Калининградом и Белоруссией, то он протяженностью всего 77 километров, и его можно быстро закрыть. Но чтобы иметь возможность поддержать страны Прибалтики, нужен доступ к Балтийскому морю. Его нам предоставят страны Северной Европы, чтобы мы смогли поддерживать снабжение и организацию НАТО на должном уровне”, — говорит американский военный.

Сувалкский коридор — это малонаселенная территория на границе между северо-востоком Польши и югом Литвы. В этом месте расстояние между российским эксклавом Калининградской областью (где базируется Балтийский флот) и Белоруссией короче всего и составляет 65 км.

Командующий армией Ларс Сиверт Лервик заявил, что в случае большой войны Норвегия будет принимать грузы не только для собственного снабжения, но и для всей Северной Европы.

С довольной улыбкой они планируют ядерную войну

Ситуация, которую описывает генерал Костанца, может возникнуть, если США или НАТО попытаются вывести из строя российскую базу в Калининградской области. Всякий, чей IQ больше размера обуви, знает, что Россия ответит на это ядерным оружием. И кто, спрашивается, примет на себя первый удар? Совершенно верно — те самые страны, что собрались “снабжать всю Северную Европу”. И в первую очередь Норвегия.

Эта роль, которую политическое руководство Норвегии намерено сыграть при поддержке всех без исключения партий в Стортинге, превратит нашу страну в ядерную пустыню.

Поэтому мы ничуть не преувеличиваем, вопрошая, в своем ли эти люди уме.

Глава норвежского МИДа: “Никаких компромиссов с Россией”

В интервью агентству NTB министр иностранных дел Эспен Барт Эйде заявил: “Мы не желаем компромиссов между Россией и Украиной”.

Эйде отвергает попытки мирного посредничества со стороны Китая, Бразилии и других стран и ратует за полную и безоговорочную победу Украины над Россией.

Причем он рассуждает об этом на этапе, когда уже даже до Запада понемногу начало доходить: Украину ждет коллапс.

Еще в апреле этого года бывший глава Объединенного командования британских сил предупредил, что Украине в 2024 году может грозить поражение на поле боя.

Генерал сэр Ричард Бэрронс предупредил о “серьезном риске”, что Украина проиграет — уже в этом году.

Несмотря на военную помощь на миллиарды и миллиарды долларов, несмотря на то, что красные линии нарушается одна за другой, несмотря на все более и более современное вооружение и даже несмотря на несколько тысяч западных солдат, неофициально воюющих против России, — несмотря на все это Украина продолжает проигрывать.

На что же Эйде готов пойти, чтобы достичь этих целей — своих собственных и Зеленского? Затеять большую войну на радость Эртресвогу и Костанце?

Генерал Костанца, кажется, рад-радешенек, что нашел добровольных жертв из Северной Европы, готовых подставиться под основной удар в предстоящей войне с Россией.Ему невдомек, что Путин абсолютно недвусмысленно дал понять, что такая война в любом случае не обойдет стороной военные центры в США.

Россия не раз предупреждала США о рисках третьей мировой.

Зная все это, не лучше ли было бы отойти от края пропасти и начать трудиться во благо мира — чтобы у наших детей и внуков тоже было будущее?

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