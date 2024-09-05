Польша модернизирует радарные системы военных аэродромов за счет поставок из Испании - Минобороны

Самолет с американскими военными в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.

Минск. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство национальной обороны Польши заключило контракт с испанским концерном Indra Sistemas на поставку радаров для военных аэродромов, которые призваны заменить системы, действующие с 1980-х годов, сообщила в среду пресс-служба польского Минобороны.

"У испанской компании мы закупаем 15 радаров авиационного контроля Drawa, указывающих положение самолетов, приближающихся к военным аэродромам. Поставки продлятся до 2031 года", - сообщил в своем официальном аккаунте в соцсети X заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Польши, стоимость контракта составляет порядка 1,1 млрд злотых ($284 млн). В рамках реализации предмета контракта также будет построена сопутствующая инфраструктура, необходимая для сборки и эксплуатации систем, проведено обучение назначенного личного состава ВС Польши, предоставлены необходимая техническая документация и логистические пакеты.

Закупаемые системы заменят станции AVIA-W, которые используются на военных аэродромах Польши с начала 1980-х годов.