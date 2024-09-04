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Военное обозрение

«Батальоны кротов - тоннельные войска»: репортёр Сладков призвал усилить деятельность по проведению подземных атак в зоне СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Военный корреспондент Александр Сладков в своем телеграм-канале вновь призвал высокие чины обратить внимание на более активное осуществление подземных атак в борьбе с ВСУ.

По словам военкора, подобные атаки в зоне СВО уже проходили и были достаточно эффективными, поэтому стоит подумать об усилении этого направления.

Я предлагаю в каждом округе создать «батальон кротов»

- написал Сладков в Telegram.

Журналист заявил, что он поднимал этот вопрос еще в бытность министром обороны Сергея Шойгу. Он вспомнил, как на оборонном форуме «Армия 2018» была выставлена трофейная землеройная техника сирийских боевиков. По его словам, он тогда еще предлагал что-то подобное, но модернизированное, начать производить в России в промышленном масштабе, чтобы использовать в боях за Донбасс. Однако никто не прислушался.

Теперь, в ходе освобождения Авдеевки, добровольческая бригада «Ветераны» доказала - проход под землёй и атака с тыла многое решает. Ну, сделайте ж вы тоннельные войска.

- восклицает военкор Сладков, добавляя, что пока мы думаем, это сделает наш противник.

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Россия
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