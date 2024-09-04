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Интерфакс-АВН

Нетаньяху одним заявлением сорвал усилия по достижению соглашения по сектору Газа - СМИ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © Lior Mizrahi/ Getty Images

Вашингтон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлением, сделанным на пресс-конференции в Иерусалиме, подорвал усилия участников переговоров по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и по освобождению заложников, сообщает CNN, ссылаясь на источник.

После новостей об убийстве шести заложников в секторе Газа официальные лица, участвующие в переговорах о прекращении огня, обсуждали пути продвижения к соглашению, сообщил CNN источник, знакомый с ходом переговоров.

"Но затем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник вечером заявил, что Израиль никогда не покинет Филадельфийский коридор, и этот парень сорвал все одной фразой", - сказал источник телеканала.

По словам премьера, если бы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела войска даже на 42-дневный первый этап соглашения, чтобы обеспечить освобождение многочисленных живых заложников, она никогда не смогла бы вернуться туда и, таким образом, ХАМАС смог бы перевооружиться, возродиться и совершить еще много массовых убийств.

Вопрос о Филадельфийском коридоре вызывал серьезные разногласия в правительстве Израиля. На ранее состоявшемся заседании кабинета безопасности министр обороны Йоав Галант выступил против военного присутствия там.

Как сообщалось, на заседании Нетаньяху заявил Галанту, что для него приоритетом является не спасение жизней оставшихся заложников, а присутствие войск в Филадельфийском коридоре.

Ведущий переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя заявил телеканалу "Аль-Джазира" в воскресенье, что сделки не будет, если армия обороны Израиля не покинет Филадельфийский коридор.

Против военного контроля Израиля над коридором выступает также Египет - один из посредников в переговорах.

Телеканал "Аль-Маядин" накануне сообщил, что боевое крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" опубликовало видеоролик, в котором говорится, что для Нетаньяху собственные выгоды важнее заложников в секторе Газа.

В видео содержится ссылка на недавнее заявление премьера, который сказал: "Если бы мне пришлось выбирать между Филадельфийским коридором и освобождением плененных, я бы выбрал Филадельфию".

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