Государство решило закрутить гайки для предприятий ОПК – они не смогут уклониться от участия в тендерах

Оборонные предприятия стали минимизировать свое участие в работе по гособоронзаказу (ГОЗ). С целью пресечь разброд и шатания ФАС РФ подготовила поправки, обязывающие их участвовать во всех оборонных тендерах. Mashnews разбирался, к чему приведет обязаловка для предприятий ОПК.
|Источник: РИА Новости
Нельзя уклониться
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала изменения в свой же приказ от 26 мая 2021 г. № 510/21 с длинным названием - «Об утверждении формы и порядка выдачи требования о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа». Теперь, если единственный исполнитель ГОЗ не участвует в тендерах Минобороны, ФАС будет выдавать ему требования о прекращении нарушения 275-го ФЗ «О гособоронзаказе».
Проект документа опубликован 20 августа. Когда он будет принят, предприятия - единственные исполнители на рынке гособоронзаказа - не смогут не участвовать в тендерах Минобороны.
Этот документ ФАС разработала, поскольку в июле Владимир Путин подписал поправки в закон «О государственном оборонном заказе», где расширил обязанности единственных исполнителей ГОЗ.
Если раньше в законе говорилось, что исполнитель, занимающий монопольное положение на рынке, обязан заключать оборонный контракт, то теперь статья 15.9-1 обязывает единственных исполнителей по запросу государственного заказчика и головного исполнителя представлять предложения о цене на продукцию по ГОЗ и другую информацию. В противном случае это становится нарушением законодательства в сфере государственного оборонного заказа.
ОПК выживает на гражданских заказах
В документах ФАС речь идет о единственных исполнителях, они действительно жестко привязываются исполнению гособоронзаказа, для остальных все не так строго, пояснила Mashnews профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, доктор экономических наук Елена Ткаченко.
Однако единственных поставщиков в сфере ОПК достаточно много, говорит она. Принимая документы об ответственности за неподачу заявки на тендер, власти отрезают для предприятий пути к отступлению.
Военные заказы малопривлекательны для предприятий, говорят и экономисты, и промышленники.
С профессором соглашается первый заместитель генерального директора ООО «Морские комплексные системы» Лев Засыпко. Правильный путь - поиск заказчиков, не связанных с госфинансированием, – это не только способ уменьшить зависимость от ГОЗ, но и выполнение поручения президента России, а также способ загрузить существующие мощности и гарантировать финансовую устойчивость предприятия, сказал он Mashnews.
Желание минимизировать работу с ГОЗ у предприятий есть. «Потому что низкая рентабельность, проблемы с ФАС и военной приемкой, возникающие из-за отсутствия единой методологической базы для определения цен, приводит к переполнению судов делами по обвинению руководства предприятий в мошенничестве, нецелевом использовании средств, неисполнении гособоронзаказа. Причем зачастую это не только арбитражные споры, но и уголовные дела. В этих условиях директора оборонных предприятий не очень желают работать с гособоронзаказом. Я лично слышала слова руководителей таких предприятий «Все, это мой последний заказ, я из него выхожу», – рассказывает Ткаченко.
Нужно менять систему
Владелец петербургского военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко говорит, что в условиях, когда экономика РФ принимает на себя вызов целого пула стран Запада, России нужно действовать шире. Наращивать компетенции и силы в условиях рыночного формирования цен и свободного развития предпринимательства.
Его поддерживает Лев Засыпко. Нормативными актами создана система, не дающая предприятиям вкладываться в производство. Необходимо ломать эту систему путем пересмотра законодательства, говорит он.
«При этом система казначейского сопровождения средств по гособоронзаказу работает только в одну сторону – контролируются расходы исполнителей, ведь районный прокурор не будет выставлять требования замминистру обороны или даже самому министру. А если даже и будет, то это ничего не даст. Зато в обратную сторону система работает отлично, с нас в случае чего, три шкуры спустят со всей пролетарской ненавистью. Ведь если у исполнителя гособоронзаказа ответственность вплоть до уголовной, то у головного заказчика – административная и штрафы. Госзаказчика же вообще не трогают», – объясняет Лев Засыпко.
Ссылки есть, актов - нет
По словам профессора Елены Ткаченко, система гособоронзаказа нацелена на сокращение рентабельности предприятий, это не дает возможности их развития, а неопределенность с правовым регулированием сферы ГОЗ лишь усугубляет ситуацию.
Закон о гособоронзаказе содержит ссылки на нормативные акты, которые до сих пор не приняты, поясняет она. До сих пор нет единой методологической базы для расчета и признания затрат на исполнение ГОЗ. В действующих нормативных актах (постановление правительства №1465 и приказ Минпромторга №334) нет однозначной трактовки, какие затраты относить к стоимости гособоронзаказа. Те 29 пунктов, которые отражены в 334-м приказе, носят общий описательный характер и имеют неоднозначное трактование. То есть предприятия не понимают, как отчитываться, а ФАС произвольно трактует расплывчатые положения законов и приказов, говорит экономист.
Отчетности стало больше в разы
Руководители предприятий не всегда справляются с ужесточением требований Минобороны и ФАС. Если большинство частных компаний (как правило, это малые и средние предприятия) научились играть по новым правилам, к тому же у них проще бухгалтерия и учет, то в старых предприятиях ОПК к переменам адаптируются с трудом. Заводы, существующие с советских времен, продолжают работать в концепции раздельного учета, сложившейся к 2004 году, рассказывает Елена Ткаченко.
Здесь и система 1С подкачала, она в полной мере стала учитывать специфику гособоронзаказа только в прошлом году, и то на каждом предприятии эту программу нужно настраивать вручную, это займет год-два. Стоит отметить и низкую квалификацию бухгалтерии и экономистов на предприятиях ОПК, они сами зачастую не могут оформить свои расходы так, чтобы их потом признал госзаказчик, отмечает Ткаченко.
О росте бюрократической нагрузки на предприятия, работающие с госзаказом, говорит Михаил Даниленко.
Никто не думает о развитии продукции, не думает об оптимизации производства. Единственная цель - вовремя сдавать минимальный объем, который позволит не потерять контроль над созданными предприятиями и не попасть под уголовную ответственность, поясняет Михаил Даниленко.
Программируемый убыток
Расчет рентабельности в сфере ОПК происходит по формуле «25+1». По ней на собственные затраты предприятия устанавливается рентабельность 25%, а на привнесенные затраты – 1%, объясняет профессор Ткаченко.
Логика этой формулы – уменьшить затраты государства на исполнение ГОЗ. Замминистра обороны Татьяна Шевцова (занимала этот пост с 2010 по июнь 2024 года) объясняла, что, по ее мнению, исполнители гособоронзаказа зарабатывают слишком много. Если на каждом этапе производства ракеты изготовитель каждой ее части закладывает 20% рентабельности, в итоге получается 800%, говорила Швецова. Впрочем, экономисты считают, что такие расчеты некорректны.
Минобороны как госзаказчик работает с минимальным горизонтом планирования – ему здесь и сейчас надо получить продукцию по минимальным ценам, а что будет дальше с этим предприятием – не его проблема, отмечает Ткаченко.
Применение формулы «25+1» привело к росту закредитованности и увеличению числа оборонных предприятий, требующих санации, считает экономист. На крупном машиностроительном предприятии 85-90% затрат – привнесенные от внешних поставщиков, то есть собственные затраты головного предприятия относительно невелики в процентном отношении.
Специфика формулы «25+1» еще и в том, что она вынуждает предприятия ОПК воссоздавать советские предприятия-монстры вместо выстраивания нормальных технологических цепочек.
«В текущих внешнеполитических условиях оборонка лет 10 будет пахать на полную мощность, но что дальше? Такая методика намертво привяжет предприятия к гособоронзаказу и лишит их компетенций в отраслях, работающих на рынок. Для понимания – сейчас стратегические предприятия ОПК работают в три смены, чтобы выполнить гособоронзаказ, им даже физически некогда проводить диверсификацию заказов, но потом они могут утратить компетенции для работы с другими заказчиками», – предупреждает Ткаченко.
При этом отменить принцип «25+1» сложно, ибо снова придется менять учетную модель. Проблем будет не меньше, чем при ее внедрении, полагает профессор СПбГЭУ.
Изменить подходы
Владелец КМЗ Михаил Даниленко считает необходимым изменить подходы к ценообразованию - он предлагает взять за базовую стоимость цены 2021 года и индексировать их по рыночному дефлятору, вместо того, чтобы «в каждом контракте подтверждать эту же зажатую цену еще парой грузовиков бумаги».