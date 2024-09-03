"Приблизиться - не значит овладеть". Могут ли ВСУ готовить ловушку на Покровском направлении

Полковник Ходаренок призвал не ждать коренного перелома после взятия Покровска

Части и соединения ВС РФ продолжают успешные наступательные действия на Покровском направлении. Можно ли считать наступление российских войск быстрым, возможна ли ловушка со стороны ВСУ и как будет развиваться обстановка в этом районе в ближайшее время, анализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Подразделения российской армии в результате упорных боев овладели северной частью населенного пункта Украинск и селом Лысовка. До Покровска остается чуть более пяти километров. Овладению штурмом этого города придается очень большое значение.

Покровск считается «западными воротами Донбасса». Город, он же столица одноименного района, представляет собой важный центр коммуникаций, крупный железнодорожный узел, и через Покровск проходит шоссе E50 Покровск - Карловка - Донецк, а также дорога Т-0504 Покровск - Константиновка, Т-0515 (Александровка - Покровск) и Т-0406 (Григоровка - Межевая - Покровск).

Именно по этим коммуникациям осуществляется переброска войск (в том числе и маршевого пополнения), подвоз всех видов материальных средств для создания и поддержания в украинских войсках установленных запасов вооружения, техники, боеприпасов, горючего, восполнения их расхода и потерь в ходе боевых действий.

Успешное продвижение российских войск на Покровском направление вызвало целый шквал публикаций в СМИ западных стран, содержание которых сводится к бедственному положению украинских войск.

Быстро ли продвигаются?

Однако не стоит переоценивать эту аналитику. Вполне возможно, что все эти материалы во многом инспирированы украинской стороной, и их главная цель - привлечь внимание общественности стран коллективного Запада к обстановке на фронте и в конечном итоге увеличить давление на свои правительства с целью увеличения поставок ВСУ вооружения и военной техники.

Вместе с тем, если обстановка для ВСУ на Покровском направлении сложится действительно угрожающей, то необходимая помощь Киеву со стороны США и НАТО будет оказана и без всякого давления со стороны гражданского общества на правительства государств - участников альянса, вплоть до организации воздушного моста. В этом-то и состоит суть генеральной линии НАТО - не допустить военного поражения Украины.

Что касается быстрого продвижения российских войск на этом направлении, то, несомненно, темпы наступления частей и соединений ВС РФ возросли, но тем не менее они еще очень далеки от желаемых.

Со времен взятия Авдеевки (17 февраля 2024 года) российские войска продвинулись на несколько десятков километров (от Авдеевки до недавно взятой Новогродовки чуть больше 30 км). Безусловно, это успех, и успех немалый, но по факту войска продвигались по 5 км за месяц.

К примеру, от Покровска до Киева 644 км. Ели наступать с темпом по 5 км в месяц, то достичь столицы Украины удастся за 128 месяцев или почти за 11 лет. А если идти форсированным маршем до Львова (1183 км), то на это уже потребуется почти 20 лет.

Почему валится оборона ВСУ?

С чем иногда еще можно сравнить продвижение российских войск на некоторых направлениях СВО, так это с битвой на реке Сомма в ходе Первой мировой войны, которая, как известно, состоялась с 1 июля по 18 ноября 1916 года. Тогда германская оборона была продавлена на фронте 35 км и в глубину до 10 км. Если кому-то подобные сравнения покажутся несколько преувеличенными и даже чрезмерными, то, к примеру, битва за город Угледар стартовала 28 октября 2022 года и продолжается по настоящее время, и существенного продвижения наших частей там пока не отмечается.

В настоящее время противник свои неудачи под Покровском связывает с недочетами в командовании и неудовлетворительным качеством войск, ведущих оборонительные действия на этом направлении. Вполне возможно, что так оно и есть. Но эти проблемы легко поправимы. Командиры соединений могут быть в течение суток заменены на тех, кто способен решать поставленные перед ними задачи, а перегруппировки войск с не атакованных направлений вполне могут стабилизировать обстановку под Покровском. К тому же нельзя исключать, что несмотря на политическую значимость захваченных территорий в Курской области противник начнет оттуда отвод войск и переброску их под Торецк и Покровск.

Возможна ли ловушка?

Высказывается предположение, что неприятель может готовить российским войскам под Покровском ловушку, которую уже заранее сравнивают с операцией «Звезда» 1943 года (третьей битвы за Харьков). Действия фельдмаршала Эриха фон Манштейна в этой операции, приведшие к срыву советского наступления и тяжелым потерям частей и соединений Красной армии, до сих пор изучаются во многих военных академиях как образец подвижной обороны.

Но тут есть вопросы к ВСУ - позволяет ли уровень подготовки и управляемости украинских войск вести подобные боевые действия? И есть ли среди ВСУ военачальники уровня Эрвина Роммеля и Эриха фон Манштейна?

В заключение следует отметить, что вряд ли со взятием Покровска произойдет какое-либо обрушение украинского фронта и в целом в вооруженной борьбе произойдет перелом кардинального характера.

Грохот больших и малых барабанов, пение фанфар и открывание шампанского по этому поводу еще явно преждевременно. Противник отойдет на заранее подготовленные оборонительные рубежи, а они, надо заметить, с учетом современных возможностей инженерных войск готовятся в весьма короткие сроки.

Безусловно, все мы желаем нашим бойцам и командирам только успеха, но опыт специальной военной операции говорит о том, что приблизиться к какому-либо городу (населенному пункту) еще не означает с ходу овладеть им. К примеру, с конца апреля этого года идут бои за Часов Яр, но город пока так и не взят российской армией. Уже давно продолжаются боевые действия в пределах городской черты Торецка, но и этот населенный пункт украинская армия продолжает удерживать. Недавно части ВС РФ возобновили атаки на Угледар, но сообщений о взятии и этого населенного пункта тоже пока не поступало.

Поэтому на данном этапе от проявления чрезмерных восторгов и ликования по поводу успешного продвижения ВС РФ следует воздержаться и находиться в рамках осторожного оптимизма.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок