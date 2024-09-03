FT: неизбежная потеря Покровска станет для Украины серьезным ударом

ВСУ продолжают отступать в Донецкой области, пишет Financial Times. Читатели британской газеты уверены: Украина неизбежно потеряет важный логистический центр Покровск, и это станет для нее тяжелым поражением. Поэтому чем дольше длятся боевые действия, тем хуже будет позиция Киева на переговорах.

Украинские силы продолжают уступать России в восточной части Донецкой области: Москва полна решимости продолжать натиск несмотря на контрнаступление Киева, пишет Financial Times.

Министерство обороны Великобритании заявило в воскресенье у себя в X (бывший Twitter), что российские войска находятся в десяти километрах от важного логистического узла Покровска. В ведомстве добавили, что продвижение наверняка замедлится на подступах к плотной городской застройке.

В Покровске сходятся транспортные артерии в другие подконтрольные Киеву крупные города Донецкой области — в частности, Краматорск и Константиновку. Также город обеспечивает дорожное сообщение с центральной частью страны. Поэтому его сдача подорвет оборону ВСУ во всем регионе.

В воскресенье Россия также нанесла удар по восточноукраинскому городу Харькову к северу от Донецкой области. По словам губернатора Олега Синегубова, в результате атаки пострадало не менее 41 человека.

На прошлой неделе Россия взяла укрепрайон Новогродовки в 20 километрах к югу от Покровска и теперь занимает минимум один населенный пункт на подступах к городу. Местные группы в Telegram сообщили, что видели российских солдат в Селидове, также в 20 километрах от Покровска.

Не называя город напрямую, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский назвал ситуацию в районе основного наступления России "сложной".

Тысячи жителей Покровского района покинули дома за последние три недели с тех пор, как местные власти предупредили о приближении противника.

Россия продолжает активно продвигаться под Донецком несмотря на контратаку ВСУ. Недавний рывок со стороны украинских войск не заставил Москву вывести войска из Донецкой области.

Российское военное командование "крайне не расположено к выводу боеспособных подразделений из прифронтовых районов" вокруг Покровска и Торецка в Донецкой области, комментирует ситуацию вашингтонский Институт по изучению войны в субботнем докладе.

<...>

После того как Кремлю не удалось подчинить всю Украину весной 2022 года, Москва сосредоточилась на Донецкой и соседней Луганской области, которые частично занимает с 2014 года.

Летом 2022 года Россия постепенно продвигалась через Луганскую область, а затем переключила свое внимание на Донецк.

Тем временем Украина на выходных провела самый масштабный налет беспилотников по территории России.В воскресенье Министерство обороны России отчиталось о более чем 150 сбитых дронах в 16 российских областях.

Помимо Курска, Киев в течение нескольких месяцев наносил удары по Воронежской, Брянской и Белгородской областям, расположенным недалеко от украинской границы.

Минобороны России сообщило, что ударам подверглись Смоленская и Ивановская области, которые находятся дальше от границы с Украиной и ранее не становились объектами украинских атак.

Одиннадцать украинских беспилотников нацелились на российскую столицу, написал мэр Сергей Собянин в Telegram. Все они были сбиты. Обломки одного упали на нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке Москвы, однако пожар вскоре был потушен.

Еще один пожар вспыхнул на Конаковской ГРЭС в Тверской области к северу от Москвы.

Авторы статьи: Изобель Кошив (Isobel Koshiw) и Анастасия Стогней (Anastasia Stognei).

Комментарии читателей Financial Times:

Stalker: Сдача Покровска существенно ослабит экономику Украины, поскольку это единственное место в стране, где добывают необходимый для металлургической промышленности коксующийся уголь.

Других его источников в стране просто нет, а промышленные запасы оцениваются более чем в 200 миллионов тонн.

Регион богат и другими ценными минералами. Под Покровском находится крупное месторождение лития, который пользуется большим спросом во всем мире, особенно для аккумуляторов электромобилей. Наконец, в этом районе имеются месторождения руд тантала, ниобия, бериллиевых руд, а также кварца и мусковита.

The Famous Eccles: Похоже, мы намерены драться с русскими до последнего украинца. Ну и сколько земли в итоге заграбастает Польша, как вам кажется?

Robinofloxley: Зеленский (главный фигурант "Панамских документов") — Стармеру: "Все хорошо, прекрасная маркиза, только пожалуйста, вышлите еще денег".

Steve MCM: Конечно, внушайте себе дальше, что российскую экономику удастся поставить на колени и что русский народ восстанет. Борис [Джонсон] плел об этом еще в прошлом марте — и где он сейчас? На самом деле экономический крах развернулся как раз в Великобритании и ЕС, и люди фактически восстали практически во всех европейских странах. Тут руководство уже сменилось, на очереди Германия. Лучше решать собственные проблемы, чем жить в пузыре самообмана.

DA: Какая нелепая попытка замазать всем глаза и выставить поражение за победу, прикрываясь выдуманной целью Кремля "подчинить себе всю Украину".

Чем дольше длятся боевые действия, тем хуже будет позиция Украины на переговорах. Все, что требовалось от Киева, — это не вступать в НАТО и не враждовать с Донбассом.

А вместо этого мы получили кровавое фиаско.

Viggen: По-вашему, ядерная война с Россией — это лучший сценарий? Более 90% средств для Украины все равно оседает в карманах Зеленского. Он небось уже обзавелся миленькой квартиркой в округе Колумбия на тот случай, если запахнет жареным.

Balanced Perspective: В военных кругах ходит поговорка: любители рассуждают о военных стратегиях, а эксперты — о логистике.

Я считаю, что это правда, поэтому неизбежная потеря Покровска станет для Украины серьезным поражением — как ранее Авдеевка, Бахмут (Артемовск), Мариуполь и другие ранее потерянные логистические узлы. А после поражения британское министерство обороны, Институт изучения войны и СМИ побегут нам рассказывать, что он "не имел стратегического значения".

В конце концов, когда украинские военные под руководством НАТО сдадут Покровск, Харьков, Одессу, Киев и, в итоге, всю Украину, те же персонажи скажут нам, что вся страна не имела стратегического значения для США (по иронии судьбы, это правда).

Так что вместо того чтобы бить в барабаны войны, эти институты должны поскорее убраться с Украины и позволить украинцам договориться о прочном мирном соглашении с Россией под руководством Китая/Турции/Индии, чтобы спасти ее как независимое и суверенное государство. Западный милитаризм стал проклятием для украинского народа.