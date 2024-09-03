Россия всегда выступала за мирные переговоры по Украине - Путин

Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговоры о важном" во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества города Кызыла.

В переговорах не заинтересован Киев

Кызыл. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия всегда выступала за мирные переговоры по ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда выступали за мирное урегулирование", - сказал Путин в ходе общения со школьниками в понедельник в Кызыле.

По его словам, в переговорах в настоящее время не заинтересован Киев в связи с необходимостью проведения выборов президента Украины.

"Поэтому они и учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", - пояснил президент РФ.

По словам Путина, "действующие власти (Украины, - "ИФ") даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются".

"Они должны были провести выбора президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует Основному закону - Конституции Украины. Но к чему эту привело - если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены положения военного нужно сразу проводить президентские выборы. А действующие власти к этому явно не готовы. Шансы быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий", - сказал президент РФ.

"Я всегда говорил о том, что мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами", - указал российский лидер.

Как отметил Путин, "горячая фаза (конфликта на Украине, - "ИФ") началась с того, как наш противник выбросил все договоренности, связанные с возможностью мирного урегулирования на Донбассе".

"Ведь они объявили о том, что не будут исполнять так называемые Минские соглашения, когда мы договорились тогда (в 2014-2015 годах, - "ИФ") о том, как дальше должны выстраивать отношения с Украиной и внутри Украины, с теми людьми, которые не теряют связи с нашей страной, с Россией", - сказал российский лидер.