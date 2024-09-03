Медведчук: Зеленский не понимает, что война - это не шоу-бизнес

Президент Украины пиарит украинское вторжение в Курскую область, надеясь, что никто не заметит провалы ВСУ в Донбассе, подчеркнул глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пиарит украинское вторжение в Курскую область, надеясь, что никто не заметит провалы ВСУ в Донбассе. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обращает внимание, что Зеленский упорно не хочет понимать, что шоу-бизнес и война - совершенно разные вещи. По словам Медведчука, Зеленский, не решив ни одной стратегической задачи, "делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета". "Но Зеленский почему-то считает, что военного провала в Донбассе никто не заметит, пока он пиарит наступление в Курской области, которое тоже провалилось", - отмечает лидер движения.

Более того, продолжил он, военные аналитики говорят, что Зеленский хочет атаковать территорию России не только из Сумской области, но и из Черниговской. "Это может быть правдой - политический клоун под воздействием наркотического дурмана в своем репертуаре, он надеется, что возьмет приграничную деревню и сделает вид, что взял Москву. Западные эксперты наперебой говорят, что, вторгнувшись в Россию, большего подарка Кремлю Зеленский и придумать не мог, поскольку Москва методично молотит [украинские] резервы, которые глупо идут в атаку, когда в Донбассе они необходимы для обороны", - отметил он.

"Зеленский не понимает, что мировая политика - не кино. И сценарий пишет не он, что роль его не главная, никто ему в конце не обещает хеппи-энда. Ведь когда он попадет в учебники истории, то его опишут вовсе не героем, а безумцем, уничтожившим страну. Зеленский наделал столько катастрофических ошибок, что ему только и остается кривляться на политической арене, но вот ведущим игрокам крайне опасно эти кривляния замечать и на них реагировать", - заключил Медведчук.