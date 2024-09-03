Путин, деньги и оружие – причины взрывного переосмысления нейтралитета Швейцарии (Politico, США)

Politico: Швейцария планирует отказаться от нейтралитета

Швейцария пересматривает свою позицию в области обороны, пишет Politico. В новом докладе группа экспертов рекомендует правительству страны, сохраняющей нейтралитет с 1815 года, вести работу над созданием "общей обороноспособности" вместе с ЕС и НАТО.

Лаура Каяли, Джакопо Баригацци

После 500 лет неприсоединения в сенсационном докладе рекомендуется более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.

Швейцария не любит ввязываться в войны, но любит зарабатывать деньги.

Диссонанс между этими ценностями, а также опасения, что президент России Владимир Путин представляет опасность для всей Европы, заставляют страну пересмотреть свою позицию в области обороны.

В обнародованном в четверг докладе группа экспертов рекомендует правительству страны, сохраняющей нейтралитет с 1815 года, вести работу над созданием "общей обороноспособности" вместе с ЕС и НАТО.

"После начала конфликта на Украине нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов как внутри Швейцарии, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью добиться разъяснений относительно ее позиции растет", – говорится в докладе, призывающем к пересмотру политики нейтралитета.

Один из многих факторов – влияние нейтрального статуса Швейцарии на продажу оружия; другой вопрос – как лучше защищать страну, зажатую между двумя блоками, членами которых она не является.

<...>

Подготовившие доклад эксперты – в число которых вошли дипломаты, высокопоставленные чиновники, бывший глава швейцарской армии и бывший директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер – представили свои заключения министру обороны и безопасности Швейцарии Виоле Амхерд, которая также является президентом Конфедерации на 2024 год. Рекомендации лягут в основу стратегии безопасности Швейцарии на 2025 год.

Разрешить экспорт оружия

В прошлом году объем экспорта вооружений Швейцарии сократился на 27% по сравнению с 2022 годом и составил менее 700 миллионов швейцарских франков (746 миллионов евро) – как из-за строгих положений об экспорте оружия, так и из-за разового эффекта от прекращения Катаром закупок систем ПВО, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Берн запрещает продажу оружия странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта. Это повлияло на отношения Швейцарии с другими государствами, желающими отправить на Украину вооружение, в котором могут содержаться швейцарские компоненты.

"Запрет на реэкспорт должен быть снят", — говорится в докладе.

Швейцария заблокировала поставки оружия и боеприпасов на Украину из нескольких европейских стран. Потребовались месяцы давления, чтобы Берн согласился отправить свои танки Leopard в Германию взамен тех, что были поставлены Киеву. Отказ Швейцарии разрешить отправить на Украину боеприпасы швейцарского производства, хранящиеся на складах Германии, для использования в подаренных зенитных установках "Гепард", побудил немецкого производителя оружия Rheinmetall увеличить производство боеприпасов на территории Германии.

Эксперты также хотят укрепить швейцарскую оружейную промышленность за счет развития офсетной политики и получения доступа к программам вооружений ЕС и НАТО.

"Взрывоопасные" предложения

Доклад вызвал споры еще до его выхода, поскольку оппозиционные партии раскритиковали Амхерд в связи с тем, что в экспертный комитет вошли в основном энтузиасты сближения с НАТО и ЕС.

Скорее всего, доклад встретит отпор в швейцарском парламенте, особенно со стороны пацифистских левых партий и националистических ультраправых; Амхерд уже подвергается нападкам за все более тесные связи страны с НАТО.

"В докладе ясно говорится, что Швейцария – западная страна и поэтому поддерживает западные ценности", – отмечает Жан-Марк Рикли, руководитель отдела глобальных и новых рисков Женевского центра политики безопасности. Однако "призывы к расширению военного сотрудничества с НАТО и ЕС, скорее всего, вызовут бурные дебаты внутри Швейцарии", добавил он, согласившись с оценками, согласно которым доклад потенциально "взрывоопасен" для внутриполитической обстановки.

Эксперты не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО, но призывают к углублению связей с альянсом и ЕС в области совместных учений, защиты от баллистических ракет, а также двусторонних и многосторонних учений.

В докладе также содержится призыв увеличению военных расходов до 1% от ВВП к 2030 году. В настоящее время Швейцария тратит на оборону 0,76% ВВП – гораздо меньше, чем любой член НАТО, за исключением Исландии, у которой нет вооруженных сил. Хотя маловероятно, что Швейцария подвергнется вторжению, страна уже стала объектом гибридной войны, включая дезинформацию, шпионаж и кибератаки, отмечается в докладе. Эксперты рекомендуют переходить к "глобальной обороне", то есть готовить все общество, а не только военных, к потенциальному конфликту.

Сближение с ЕС и НАТО

В последние месяцы Федеральный совет – правительство – Швейцарии сигнализировал о готовности к сближению с НАТО и ЕС по вопросам безопасности и обороны.

В среду швейцарская делегация отправилась в Люксембург для встречи с представителями Агентства НАТО по поддержке и закупкам. Одной из целей поездки была оценка потенциального синергетического эффекта и перспективных возможностей сотрудничества с агентством. Ранее в этом месяце Федеральный совет также одобрил участие в двух проектах постоянного структурированного сотрудничества ЕС, один из которых касается военной мобильности и направлен на упрощение пересечения границ, а другой – вопросов кибербезопасности.

По словам Рикли, Швейцария хочет доказать, что сыграет свою роль в случае, если нейтральной стране понадобится военная помощь от стран ЕС или НАТО.

"Существует репутационный фактор: Швейцарию могут считать халявщицей, которая не сотрудничает с европейскими государствами, – пояснил он. — Если Берн хочет пользоваться помощью своих европейских партнеров, он должен что-то дать взамен".