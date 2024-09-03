Нет аналогов: KN-25 из КНДР - самая мощная РСЗО в мире

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У почти всех созданных в КНДР современных ракетных систем были "образцы для вдохновения", например Hwasongpho-11Ga, известные также под западным обозначением KN-23, напоминает "Искандер". Имеются также Hwasongpho-11Na, в свою очередь, похожие на американские ATACMS.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

KN-23

В то же время военная промышленность Северной Кореи выпускает в настоящее время образец, который относят к реактивным системам залпового огня. Речь идет о самой мощной в мире РСЗО, известной под западным обозначением KN-25.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Hwasongpho-11Na

Она не имеет прямых аналогов, поскольку ее боеприпасы имеют калибр 600 мм и, по сути, являются управляемыми оперативно-тактическими ракетами. Одна установка запускает четыре- шесть таких средств поражения длиной 8,2 м, весом в 3000 кг с дальностью полета 380 км.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

KN-25

KN-25 производятся серийно. Существует колесная версия, установленная на четырехосном автомобиле высокой проходимости, а также гусеничный вариант с использованием элементов конструкции основных боевых танков.

Лев Романов