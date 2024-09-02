T-95 — супертанк, который Россия так и не построила (НАТО бы задергалась) (The National Interest, США)

TNI: российский танк Т-95 мог бы стать грозным противником НАТО на поле боя

Разработанный в конце 80-х – начале 90-х годов российский танк Т-95 имел мощную 152-мм пушку, дистанционно управляемую башню и современную броню, пишет TNI. При этом танк не пошел в массовое производство из-за сложности и высокой стоимости.

Т-95 мог бы стать грозным противником на поле боя, особенно против сил НАТО и в таких конфликтах, как чеченские войны. Поэтому его отсутствие в итоге пошло на пользу как США, так и их союзникам: в противном случае они бы столкнулись с серьезными неприятностями. Ряд его передовых особенностей позднее вошел в состав конструкции Т-14 “Армата”.

Российский Т-95: супертанк, который так и не увидел боя

На бумаге у Т-95 было всё.

Он мог похвастаться большой и мощной пушкой и дистанционно управляемой башней. У него была функция автоматического заряжания и лучшая броня. Однако было построено всего несколько прототипов, и в серийное производство танк так и не пошел.

T-95 оказался слишком “навороченным” и намного опережающим свое время, чтобы уйти в серию. Однако его лучшие характеристики впоследствии воплотились в T-14 “Армата”.

Даже при том, что Т-95 оказался лишь “учебным заходом” перед Т-14, США и их европейским союзникам было бы лучше никогда не встречаться с ним на поле боя.

Краткая история T-95

У T-95 выдалась сложная судьба, и его будущее не сложилось.

Все началось в 1988 году, но программа набрала обороты лишь спустя несколько лет. Советы хотели построить “супертанк”, который бы внушал страх противникам из НАТО. Вспомните о факторе устрашения немецкого гиганта “Тигр” в годы Второй мировой войны. К тому же другие советские бронемашины, те же Т-72 и Т-80, к тому моменту устарели, поэтому пришло время для перемен.

По окончании холодной войны российские военные унаследовали весь советский бронетанковый парк, включая Т-80 производства “Омсктрансмаша” и Т-72 производства “Уралвагонзавода”. “Уралвагонзавод” также производил Т-90.

Против чеченцев требовался танк получше

“Омсктрансмаш” начал с модификации Т-80 под названием “Черный орел”.

Но выжать из Т-80 что-то новое было непросто. Этот танк ужасно показал себя в городских боях против чеченцев, когда российские танкисты явно не знали, как бороться с мотивированными повстанцами. Программу “Черный орел” свернули в 2001 году, и оборонная фирма вскоре прекратила свое существование. В течение следующих лет активы обанкротившейся компании прибрал к рукам “Уралвагонзавод”.

Он же и начал в 1995 году работу над будущим Т-95 с программы под названием “Объект 195”. Российские военные держали подробности в строжайшем секрете, надеясь, что он станет решающим фактором в ходе Второй чеченской войны, длившейся с 2000 по 2009 год.

Замысел заключался в том, чтобы внушить чеченцам страх и превзойти любой основной боевой танк, который в 2000-х сможет выставить на вооружение НАТО. Первой особенностью стало улучшение основного орудия. Т-95 получил 152-мм гладкоствольную пушку — более мощную, чем у американского M1 Abrams (“Абрамс”) и других танков союзников США. Она могла стрелять всеми видами мощных и современных снарядов, как и подобало новому танку.

Мощное орудие обращает на себя внимание

Орудие использовало снаряды 152-мм калибра, типичного для российской артиллерии. Таким образом, танк мог вести огонь по зданиям, бункерам и огневым точкам. Кроме того, он был оснащен управляемыми ракетами загоризонтного наведения. А вместо 7,62-мм пулемета он оснащался спаренной 30-мм пушкой.

Всё это позволяло нанести значительный урон войскам и легкой бронетехнике противника на открытой местности.

Дистанционно управляемая башня, мощный двигатель и современная броня

Башня Т-95 имела дистанционно управляемую огневую систему и автомат заряжания. Экипаж был изолирован в небольшой бронированной капсуле для лучшей выживаемости. Башня также стала выше, что позволяло поднимать орудие для стрельбы по высотным зданиям в ходе городских боев.

Дизельный двигатель развивал мощность 1 500 лошадиных сил. Он был мощнее, чем на Т-72 и Т-80, и позволил бы Т-95 опередить аналоги на местности.

Т-95 также ознаменовал новый подход русских к броне. Танк должен был получить динамическую противокумулятивную защиту “Реликт”, композитную броню и систему активной защиты.

Улучшенные системы наведения

Т-95 имел тепловизионный, оптический, а также подствольный радиолокационный прицел. Радиолокационный прицел мог эффективно использоваться в бою в условиях задымленности — в среде, где не годятся ни оптический, ни тепловизионный.

Современные системы связи наверняка позволили бы Т-95 получать данные целеуказания от беспилотников передового базирования.

А как насчет противотанковых ракет?

У Т-95 был несомненный фактор устрашения в виде более крупной пушки и более высокой башни. Однако принципиальным образом российскую бронетанковую тактику он бы вряд ли изменил. К тому же неясно, выдержала бы новая броня испытание противотанковыми ракетами Javelin (“Джавелин”), бьющими сверху в самую незащищенную часть танка.

Украинским военным пришлось бы несладко

Так что, пожалуй, это к лучшему и для США, и для их союзников по НАТО, что Т-95 так и не был реализован.

Более того, в крупном танковом сражении пострадала бы и Украина. Развернутые вдоль украинских границ Т-95 превзошли бы любую бронетехнику в составе ВСУ. Лучшим танком Украины до начала боевых действий был Т-64 с 125-мм гладкоствольной пушкой и возможностью запускать управляемые ракеты.

Но он намного старше, и сами русские в обычных условиях Т-64 не используют. Против современного Т-95 он бы в любом случае не выстоял.

Автор: Брент Иствуд (Brent Eastwood) — доктор философии, автор книги “Люди, машины и данные: тенденции будущей войны”. Эксперт по угрозам будущего и бывший офицер пехоты армии США.