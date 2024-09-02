Подписание Баку и Ереваном положения о комиссиях по делимитации границы дает основания для вывода гражданской миссии ЕС из Армении - помощник Алиева

Баку. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что подписание Баку и Ереваном Положения о совместной деятельности комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы является достаточным основанием для вывода гражданской миссии ЕС из Армении.

"Положение о совместной деятельности комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы следует рассматривать как достаточное для вывода контингента ЕС", - сказал Гаджиев в интервью изданию Politico.

Издание отмечает, что Азербайджан последовательно выступает против миссии ЕС в Армении, так как она увеличивает риск конфликта.

Гаджиев добавил, что в двусторонних переговорах Азербайджана и Армении "достигнут прогресс".