Польша объявила о рекордном военном бюджете на вооружения - 5 процентов ВВП

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На днях премьер-министр Польши Дональд Туск представил прогнозы бюджета на следующий, 2025 год. Ожидается высокий рост ВВП на уровне 3,9%, а также доходы в размере 632 млрд злотых (около 14 трлн рублей). Это позволит увеличить расходы не только на здравоохранение и образование, но прежде всего на вооружение.

Мы подготовили смету. Мы построим то, что необходимо как для непосредственной безопасности Польши, так и для конкретно энергетической безопасности. Мы также приняли решение о рекордно высоких расходах на оборону - подчеркнул Дональд Туск во время пресс-конференции.

Согласно представленной информации, в 2025 году на оборону будет выделено до 5% ВВП, что означает примерно 186,6 млрд злотых. Это, безусловно, самая большая сумма, которую Польша когда-либо инвестировала в свои вооруженные силы. В общую сумму включены средства плюс средства Фонда поддержки Вооруженных Сил.

Уровень бремени государства на военные расходы обычно измеряется тем, сколько оно тратит на них по отношению ко всему валовому внутреннему продукту. Так и в случае с Польшей упомянутые запланированные 5 процентов в 2025 году. Это самый высокий показатель во всем НАТО. Следующими в списке идут американцы и греки, которые планируют в этом году потратить на оборону около 3 процентов. Эстонцы и литовцы должны быть сразу за ними. Однако подавляющее большинство стран Альянса колеблются в пределах 2 процентов ВВП. Таким образом, уровень расходов на оборону Польши исключительно высок по сравнению с остальными странами НАТО.

Ситуация несколько иная, если учитывать абсолютные значения. Запланированные на 2025 год 186,6 млрд злотых составляют 48,2 млрд долларов США по сегодняшнему обменному курсу. Сопоставимый уровень у Южной Кореи, которая, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), потратила в 2023 году 47,9 млрд долларов США, или Японии — 50,2 млрд долларов США. В 2023 году они заняли 10-ю и 11-ю позиции в мировом списке стран с крупнейшими расходами на оборону. В НАТО больше потратили Франция (61 млрд долларов США), Германия (67 млрд долларов США), Великобритания (75 млрд долларов США) и, конечно же, США (916 млрд долларов).