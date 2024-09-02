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Интерфакс-АВН

Корабль Starliner без экипажа покинет МКС для возвращения на Землю 7 сентября - NASA

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Компьютерная визуализация американского транспортного космического корабля CST-100 Starliner
Компьютерная визуализация американского транспортного космического корабля CST-100 Starliner.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain NASA

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Проблемный тестовый корабль CST-100 Starliner компании Boeing без его экипажа в составе двух астронавтов будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) 7 сентября, сообщило NASA.

Через шесть часов он должен будет в автоматическом режиме совершить с помощью парашютной системы мягкую посадку в штате Нью-Мексико.

Как ранее сообщало NASA, члены экипажа - астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс останутся на МКС до февраля 2025 года.

"Решение оставить Бутча и Суни на борту МКС и вернуть Starliner компании Boeing домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности", - заявил ранее на пресс-конференции глава NASA Билл Нельсон. Астронавты вернутся на Землю на борту космического корабля компании SpaceX с двумя другими членами экипажа в рамках миссии Crew-9, которая прибудет на станцию в конце сентября.

Такое решение было принято специалистами NASA и корпорации-разработчика Boeing после анализа технического состояния корабля Starliner.

Корабль в рамках первого тестового полета с астронавтами был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение экипажа было отложено.

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