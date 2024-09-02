Закройте Украине двери в НАТО — и откроется выход из конфликта (South China Morning Post, Гонконг)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.

SCMP: чтобы прекратить конфликт на Украине, нужно закрыть ей дверь в НАТО

Чтобы прекратить конфликт на Украине, нужно закрыть этой стране двери в НАТО, пишет SCMP. Основная причина кризиса — это расширение альянса с 1990-х годов, и мир можно восстановить, лишь устранив первопричину, отмечает автор статьи.

Джозефин Ма (Josephine Ma)

Стойкость Киева доказывает, что ему не обязательно быть полноправным членом альянса, чтобы отстоять свою независимость

В интервью, опубликованном в прошлом месяце, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что при помощи дипломатии конфликт на Украине можно будет уладить “хоть завтра”.

Основной причиной конфликта Сакс назвал расширение НАТО с 1990-х годов с прицелом на то, чтобы включить в состав альянса Украину и Грузию. По его словам, мир можно восстановить, лишь устранив первопричину.

Сакс уже несколько десятилетий пользуется великим уважением, но по ряду вопросов его взгляд существенно отличается от основных западных СМИ — в том числе на продолжающийся конфликт на Украине.

Некоторые западные аналитики и политики утверждают, что расширение трансатлантического альянса стало для Владимира Путина лишь предлогом, чтобы ввести на Украину войска.

Они утверждают, что Россия начала боевые действия еще в 2014 году, присоединив Крым, который на тот момент входил в состав Украины, а ввод российских войск в феврале 2022 году стал лишь эскалацией тлеющего конфликта.

Долгие годы среди членов НАТО не было единого мнения насчет того, включать ли в состав альянса Украину. Также предпринимались попытки сделать ее нейтральной (или гарантировать, что она не станет ни натовской, ни российской марионеткой). Для этого предлагались разные способы обеспечить ее безопасность за пределами альянса.

Так, французский дипломат в отставке Морис Гурдо-Монтань, в прошлом старший советник президента Жака Ширака, назвал бездействие созданного в 2002 году Совета НАТО-Россия “упущенной возможностью” уладить украинский вопрос и добиться нейтралитета.

Разумеется, на фоне нынешней враждебности между НАТО и Россией даже Гурдо-Монтань полагает, что время для сотрудничества прошло.

Но это отнюдь не означает, что основные игроки должны отказаться от попыток разрешить кризис дипломатическим путем. Для этого потребуется в подходящий момент применить все необходимые средства и устранить главное препятствие для мирных переговоров: членство Украины в НАТО.

Сама Организация Североатлантического договора утверждает, что каждая страна вправе на собственный выбор в сфере безопасности, и Владимир Зеленский неоднократно обращался к альянсу с просьбой предоставить его стране полноправное членство.

Путин вряд ли на это согласится, поскольку его опасения по поводу безопасности перевешивают издержки боевых действий для его страны.

Путин утверждает, что прекращение огня возможно лишь в том случае, если занятые российскими военными территории будут признаны новыми границами России, а членство Украины в альянсе будет исключено раз и навсегда. Украина же, в свою очередь, требует вывода российских войск со всей территории, включая Крым.

Однако ситуация на поле боя меняется, и вопрос границ со временем может решиться сам собой, — в отличие от членства в НАТО.

Некоторые аналитики утверждают, что Россия всегда рассматривала Украину как неотъемлемую часть своих владений и не потерпит прозападного правительства в Киеве.

Но боевые действия последних двух лет убедительно доказывают, что “аннексия Украины” невозможна — и неважно, задавался ли Путин такой целью или нет.

Стойкость Киева доказывает, что ему не обязательно быть полноправным членом альянса, чтобы отстоять свою независимость.

Пекин неоднократно заявлял, что готов выступить посредником и даже представил план прекращения огня из шести пунктов. Но он оказался расплывчатым, а предложение провести мирную конференцию между Россией и Украиной также не получило должной поддержки.

Западные правительства считают, что Пекин занял сторону Москвы, и обвиняют его в том, что он помогает России обходить санкции. НАТО даже дошла до того, что назвала Пекин “ключевым пособником” России в конфликте с Украиной, но Пекин это обвинение отверг как беспочвенное.

Не все посредники обязаны быть нейтральными. Иногда сочувствующий даже лучше годится на эту роль, поскольку пользуется доверием одной из сторон.

И в этом смысле Пекин с его тесными связями с Москвой вполне может сыграть свою роль. Разумеется, то, как долго Украина сможет сдерживать Россию, зависит от поддержки США и европейских держав.

Разрешение конфликта зависит от двух важных вопросов: во-первых, захочет ли Путин прекращать боевые действия и, во-вторых, смогут ли западные союзники Украины предложить ей должную защиту без полноценного членства в НАТО?

Если ответы на оба вопроса положительные, то мирное урегулирование нельзя назвать невозможным.