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Интерфакс-АВН

Иран продолжает наращивать запасы высокообогащенного урана, не допускает инспекторов на ядерные объекты - СМИ

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Газовые центрифуги
Газовые центрифуги для обогащения урана.
Источник изображения: Павел Орлов / Лента.ру

Брюссель. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Иран еще больше увеличил запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к тому, что нужен для создания ядерного оружия, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на конфиденциальный отчет МАГАТЭ.

По информации агентства, с мая Иран произвел еще 22,6 кг обогащенного на 60% урана, общий объем этих материалов составляет теперь 164,7 кг. AP поясняет, что такой уран можно легко обогатить до 90% и получить один из компонентов ядерного оружия.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщили, что Иран не стал пересматривать решение от сентября 2023 года запретить иностранным инспекторам следить за активностью объектов иранской ядерной отрасли. Видеокамеры МАГАТЭ на подобных предприятиях остаются отключены.

Вместе с тем иранская сторона так и не дала ответов относительно обнаружения ранее частиц урана искусственного происхождения на двух локациях в Тегеране, которые не задекларировали в качестве ядерных объектов.

В середине июля госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Иран все ближе к возможности получить материалы для изготовления ядерного оружия. Процесс, по его словам, мог бы занять всего пару недель.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

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