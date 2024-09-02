Девять месяцев вместо восьми дней: как американские астронавты оказались в ловушке на МКС - Мнения ТАСС

Возвращение застрявших на Международной космической станции астронавтов ожидается не раньше февраля 2025 года, заявил 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон. Изначально они должны были вернуться на Землю еще в середине июня 2024-го. При этом Илон Маск, компания которого будет заниматься спасательной операцией, в соцсети X (ранее Twitter) отметил, что кроме SpaceX помочь вернуть американцев Бутча Уилмора и Суниту Уильямс на Землю мог бы только Роскосмос. "Россия — единственный другой вариант", — написал Маск.

Для людей, не вдающихся в подробности современной космонавтики, сложившаяся ситуация может выглядеть довольно странно. Ведь на МКС регулярно прилетают и улетают космонавты из разных стран. В чем же проблема отвезти домой еще двоих, прилетевших на забарахлившем космическом корабле.

В чем проблема

Напомню, 5 июня 2024 года корабль Starliner с двумя пассажирами отправился в космическое пространство. Ожидалось, что он вместе с экипажем вернется всего через восемь дней — 13–14 июня. Однако сначала был озвучен перенос планов на неделю, затем на две, потом "до конца июля", и вот 24 августа американский представитель заявил о сроке — февраль 2025 года.

Дело в том, что у корабля Starliner была выявлена проблема с двигателями — 5 из 28 отключились во время стыковки с МКС. Все эти недели эксперты NASA и Boeing пытаются понять, что стало причиной их выхода из строя и может ли аналогичная проблема произойти во время возвращения на Землю.

Чтобы определить причину, были проведены наземные испытания на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Инженеры Boeing сообщили, что "возможной причиной перегрева двигателей стало перекрытие клапана подачи окислителя — это, в свою очередь, было вызвано вспучиванием тефлонового уплотнителя".

Теперь же астронавтов планируется отправить на Землю на Crew Dragon миссии 9, которая продлится полгода — старт ожидается в сентябре, а окончание как раз в феврале 2025 года. А космический корабль Starliner, на котором экипаж прибыл на МКС, будет отправлен на Землю без пассажиров, сроки этого пока не сообщаются.

Редкий случай

В большинстве случаев космонавты и астронавты улетают на орбитальную станцию и возвращаются обратно на одном и том же корабле. Так, российские "Союзы" имеют три посадочных места, американские Crew Dragon — четыре. Cкафандры и ложементы, или специальные кресла, делаются индивидуально под размеры конкретного космонавта. Даже небольшая разница в изменении размеров может привести к травме при приземлении, в частности в момент касания земли или водной поверхности. При этом для космонавтов важно оставаться в том же весе, в котором они прибыли на МКС, — за несколько недель до возвращения их либо сажают на диету, либо, наоборот, просят есть больше. Несколько килограммов разницы тоже могут привести к травме.

Тем не менее были случаи, когда космонавты прилетали на одном корабле, а улетали на другом. Например, при съемках фильма "Вызов" — тогда ложементы переставили из одного "Союза" в другой.

Норман Тагард, Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов, 1995 год. Источник: © Альберт Пушкарев/ ТАСС

Совсем экзотическим случаем стал полет на орбитальную станцию "Мир" в 1995 году. Россияне Владимир Дежуров, Геннадий Стрекалов и американец Норман Тагард добрались до станции на "Союзе ТМ-21", а обратно вернулись на шаттле Atlantis. В свою очередь, на американском корабле на "Мир" прилетели Анатолий Соловьев и Николай Бударин, а вернулись обратно уже на том самом "Союзе ТМ-21".

Но подобные ситуации крайне редки.

Спасательная операция

А что, если все же послать к станции запасной корабль? Но запаса космических кораблей ни у кого в мире просто нет. Однако если условия требуют, то как-то этот вопрос решать надо.

Так в 2022 году в похожей ситуации оказался экипаж космического корабля "Союз МС-22". Пристыкованный к МКС корабль был поврежден обломком космического мусора. Микрометеороид повредил обшивку корабля и пробил систему охлаждения прямо в момент подготовки космонавтов к выходу в открытый космос. В прямом эфире было видно, как из "Союза МС-22" бьет фонтан технической жидкости. Спускаться на поврежденном аппарате стало опасно, специалисты прогнозировали существенное повышение температуры внутри корабля. Российские специалисты в кратчайшие сроки подготовили корабль-спасатель "Союз МС-23", поменяли программы полетов и отправили его к станции в беспилотном режиме — всего через два месяца после разгерметизации. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франсиско Рубио переставили ложементы и вернулись. "Союз МС-22" был возвращен на Землю в автоматическом режиме. Проведенные измерения показали, что температура вряд ли бы выросла до критических значений во время полета, однако российские специалисты в первую очередь заботились о безопасность космонавтов.

Чем отличается ситуация с Starliner? В первую очередь тем, что второго готового корабля у Boeing нет. CST-100 Starliner четыре года проходил испытания, во время которых были и неудачные полеты. Поэтому послать второй корабль в автоматическом режиме не получится. При этом в случае с Boeing это внутренние проблемы и, очевидно, желание отправить астронавтов чуть ли не любой ценой. Ведь неполадки с кораблем фиксировались и на Земле, еще до старта — запуск переносился несколько раз по техническим причинам.

Тем не менее в итоге было принято решение лететь. А восьмисуточная экспедиция превратилась в серьезную проблему, длящуюся уже три месяца. Причем руководство Boeing совместно с NASA долгое время проблему не признавали, сообщая лишь о сдвигающейся дате возвращения.

Что придется поменять

Как я уже писал ранее, ситуация с испытаниями Starliner и так уже сильно влияла на репутацию Boeing, также компанию сотрясают случаи, связанные с серьезными внутренними проблемами. Затяжная миссия на МКС явно не прибавит авторитета американской корпорации. Ударит это и по NASA — специалисты агентства разрешили этот полет и не обратили внимания на проблемы с кораблем.

Так и получается, что спасти застрявших астронавтов сейчас могут только SpaceX и… Роскосмос. NASA обратилось за помощью в компанию Илона Маска. Сценария, чтобы американская сторона попросила о содействии российскую, если честно, я себе представить сейчас не могу. В силу вектора, который выбран США в международной политике, это было бы равноценно признанию своей полнейшей недееспособности в космической сфере. России же, в свою очередь, менять планы из-за американских астронавтов, думаю, тоже не с руки. Да и тот же политический фон явно не способствует тому, чтобы в инициативном порядке нарушать свое четкое расписание.

Американцам же для возвращения на SpaceX из-за несовпадения разъемов аварийно-спасательных скафандров придется сделать для астронавтов новые. Впрочем, в случае с "Союзом", если бы США обратились к России, это тоже пришлось делать. Помимо этого, экипаж космической миссии Crew-9 будет уменьшен до двух человек, а два места останутся свободными при старте с Земли — на них в феврале и вернутся обратно Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

А хватит ли еды американским астронавтам, вынужденно застрявшим на станции? Ведь лишнего в космос не берут, а расчет был исходя из запланированных восьми дней на МКС.

Да, лишней еды на Международной космической станции нет. NASA уже скорректировало отправку грузовых кораблей, чтобы компенсировать нахождение на станции еще двух "лишних" членов экипажа.

Корректировке подверглась и доставка воды на орбиту. Она нужна как для утоления жажды, так и для получения из нее кислорода для дыхания. На МКС при помощи прибора "Электрон-ВМ" вода раскладывается на водород и кислород. Водород стравливают за борт, а кислород используют для дыхания. Так что проблем с едой и жизнеобеспечением у американских астронавтов не будет. Правда, придется потратить лишние $125 млн, что приводит к общим убыткам по проекту Starliner в $1,6 млрд.

При этом пока не ясно, чем застрявшие на МКС астронавты будут заниматься. Ведь большую часть времени обитатели Международной космической станции реализуют научные эксперименты. И еще на Земле, как правило, каждый из них проходит обучение по конкретным навыкам. С другой стороны, опыта у Уилмора и Уильямс немало, а работы по обслуживанию различных узлов и наведению порядка на МКС, думаю, всегда найдется.

В заключение отмечу, что сложившаяся ситуация с кораблем и экипажем Starliner не является критичной. Тем не менее космос — довольно сложная и опасная среда, чтобы устраивать проблемы из-за недосмотра и недостаточного контроля. Остается надеяться, что в феврале 2024 года астронавты все же успешно вернутся домой. Что будет с самим Starliner, сказать сложно, скорее всего, этого пока не знают даже в Boeing и NASA.