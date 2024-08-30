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Интерфакс-АВН

Италия по-прежнему против применения Киевом ее оружия для ударов по РФ - глава МИД

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Рим готовится к передаче Украине ЗРК SAMP/T

Рим. 29 августа. ИНТЕРФАКС - В Риме не намерены разрешать Украине применять итальянское оружие для ударов по территории России, заявил в четверг глава итальянского МИД Антонио Таяни.

"Италия не меняла свою позицию по оружию для Украины: мы запрещаем Киеву использовать получаемое от итальянской стороны оружие для ударов по российской территории", - приводит слова Таяни газета "Коррьере делла сера".

Министр подчеркнул, что Италия "отправляла в основном оборонительное вооружение". По его словам, в настоящее время итальянские военные готовят для передачи Украине батарею ЗРК SAMP/T. "Это тоже - оборонительное вооружение. Его нельзя использовать на российской территории" - сказал министр иностранных дел Италии.

"Мы подчеркиваем, что не находимся в состоянии войны с Россией. НАТО с Россией не воюет. Поэтому, с нашей точки зрения, Украина может использовать получаемое оружие только на украинской территории", - заявил Таяни.

При этом он признал, что каждая страна, оказывающая военную помощь Киеву, сама решает, на каких условиях делает это.

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