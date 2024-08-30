Украинский "танк - уклонист" Т-84 "Оплот" стал "Мурчиком"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Вэсэушники вновь показали один из своих редких танков Т-84 "Оплот" образца 2000 года. Гусеничная машина получила свое собственное имя "Мурчик". Изнывающий от безделья экипаж даже нарисовал на эжекторе орудия кошачью мордочку.

"Восемьдесят четвертые" время от времени засвечиваются в социальных сетях, здесь появляются их видеоролики или фотографии. Можно сказать, что они поставили своеобразный рекорд - за все время специальной военной операции так и ни разу не приняли участие в боевых действиях, хотя впервые один из таких "Оплотов" был замечен в Харькове, еще в феврале 22-го года.

Все время их держали где-то в тылу, изредка в прифронтовой зоне. Хотя 3-я отдельная танковая бригада, к которой они были приписаны, теряла в боях свои Т-72АВ и Т-72Б.

Ранее считалось, что Т-84 имеют массу детских болезней, в частности проблемы в системе управления огнем, но за такое время можно было бы устранить любые недостатки, а значит, похоже, им особо никто не желал заниматься. Поэтому в ВСУ эти "Оплоты" оказались своего рода "танками-уклонистами".

Лев Романов