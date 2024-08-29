Технопарки − оазисы инноваций

Технопарки играют важную роль в формировании инновационной экономики страны. Эти специализированные площадки объединяют научные, образовательные и производственные ресурсы, способствуя ускоренному развитию высокотехнологичных отраслей.

Сегодня в стране действует около сотни технопарков, некоторые из них открыты на базе предприятий Госкорпорации Ростех. Также организации Ростеха выступают резидентами сторонних технопарков, например знаменитого Сколкова.

Разбираемся, как технопарки стимулируют экономический рост и какие инновационные продукты создаются в технопарках Ростеха.

Парк высокой культуры

Технологические парки, или технопарки − это научно-производственные комплексы, созданные для поддержки и развития высокотехнологичных и инновационных компаний. Они предоставляют инфраструктуру, оборудование и различные услуги для стартапов и уже существующих предприятий, работающих в области высоких технологий. Технопарки объединяют в одном месте научные исследования, разработки, предпринимательство и производство, создавая благоприятную среду для инноваций. Кроме того, государство предоставляет технопаркам целый ряд льгот, способствуя их росту.

Появление технопарков в России тесно связано с общемировым трендом на развитие этих инновационных экосистем. Технопарки начали формироваться в середине 1950-х годов в США и Европе, и уже в конце 80-х – начале 90-х годов эта идея начала находить отклик и в нашей стране. Первым же в мире технопарком можно назвать знаменитую Кремниевую долину, выросшую на землях Стэнфордского университета (США).

Первый российский, а вернее, советский технопарк был создан в 1990 году на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Он стал одной из первых площадок, где российские ученые и предприниматели смогли совместно работать над инновационными проектами. Прообразами будущих технопарков можно назвать и наукограды советской эпохи, где ученым и инженерам создавались все необходимые условия для новаторства. В 1990-е годы, несмотря на экономические трудности, технопарки начали появляться и в других городах. Первые советские и российские технопарки создавались на базе высших школ и не всегда были ориентированы на получение прибыли, в том числе по этой причине к началу 2000-х годов многие из них прекратили деятельность.

В резиденты становись!

В 2000-х годах на волне поиска инноваций на государственном уровне тема технопарков получает новое наполнение, особенно с выходом в 2006 году распоряжения правительства о создании в стране технопарков в сфере высоких технологий. Во главу угла ставятся улучшение взаимодействия между бизнесом, наукой, образованием и государством, а также создание инновационных компаний и продуктов.

По данным Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ (особых экономических зон) России, на 2023 год в 39 регионах страны действует 100 технопарков и в процессе создания находятся еще 15. Технопарки делятся на промышленные, агропромышленные, экотехнопарки и технопарки в сфере высоких технологий.

Технопарки не только предоставляют резидентам доступ к современному оборудованию и лабораториям, но и оказывают консультационные услуги, помогают с патентованием, выходом на рынок, а также предлагают льготные условия аренды. Государство активно поддерживает такие проекты, предоставляя субсидии и налоговые льготы резидентам технопарков. Регионы также заинтересованы в технопарках и стимулируют компании региональными мерами поддержки, например снижая налог на прибыль, на имущество или земельный налог, выдавая субсидии на создание инфраструктуры и т.д. Это ощутимая поддержка для начинающих бизнесов, выживаемость которых в технопарках повышается.

Дорогу инновациям

Технопарки привлекают резидентов наличием высокотехнологичного оборудования и глубокой экспертизы в различных областях. Этими и другими преимуществами обладает технопарк «Полюс», созданный в 2016 году на базе Научно-исследовательского института «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха холдинга «Швабе». Об инновациях на московском предприятии Ростеха знают не понаслышке – здесь были разработаны первые в стране лазеры, открывшие новую эпоху в промышленности.

«Полюс» занимает территорию 6,5 га с площадью помещений 74,5 тыс. кв. м. В инфраструктуру технопарка входят лаборатории, инжиниринговый и инновационно-технологический центры, в числе которых уникальный центр лазерной сварки в среде защитных газов. Резиденты технопарка специализируются на лазерных технологиях, оптике и фотонике, разработке программного обеспечения и IT-решений, биомедицине и других наукоемких отраслях. Среди ключевых участников – разработчик и изготовитель сложных механических деталей «Технолюм», производитель хирургических шовных материалов «Элемаар», компания по выпуску оборудования для бесконтактной лазерной очистки поверхности «Витулус СМЕ» и др. По результатам IX национального рейтинга технопарков России технопарку «Полюс» присвоен наивысший уровень эффективности.

Фото: пресс-служба мэра Москвы

В июле этого года Госкорпорация Ростех пополнилась еще одним столичным технопарком, открытым на базе НИИ автоматической аппаратуры имени академика В.С. Семенихина холдинга «Росэлектроника». НИИАА занимается созданием комплексов средств автоматизации двойного назначения на основе отечественной элементной базы. Сюда входят телекоммуникационные платформы, средства информационной безопасности, геоинформационные системы и т.д. Общая площадь зданий технопарка составляет более 80 тыс. кв. м. На данный момент уже шесть резидентов ведут на базе НИИАА инновационные разработки.

Кроме создания собственных технопарков, Ростех участвует в развитии крупных сторонних проектов. Пожалуй, самым известным российским местом силы для новаторов и стартапов является инновационный центр Сколково, не столько технопарк, сколько целый наукоград на новый лад. Среди сколковских резидентов − компания «Октава ДМ-Технологии», занимающаяся разработкой импортозамещающей инновационной цифровой продукции. Производство новинок будет организовано на тульском заводе «Октава» Госкорпорации Ростех. Первыми проектами компании стали новый аудиоприемник радиосистемы «Октава» и разработка удаленного контроля для отечественных радиосистем.

Фото: АУЦ РАТА

Еще один интересный пример сотрудничества Ростеха и Сколкова − авиационный учебный центр РАТА компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Центр переехал в Сколково из Жуковского год назад, и здесь готовят авиационный персонал на воздушные суда производства Корпорации. На теоретических и практических занятиях, в том числе с помощью уникальных тренажеров, ведется подготовка пилотов, бортпроводников, инженерно-технического и наземного персонала для таких самолетов, как SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114.

Технопарки в России продолжают активно развиваться, превращаясь в важные центры инноваций и высоких технологий. Они объединяют науку, бизнес и производство, создавая благоприятные условия для роста высокотехнологичных компаний. С поддержкой государства технопарки становятся двигателями российской экономики, способствуя ее диверсификации, переходу на инновационные рельсы и укреплению промышленного суверенитета.