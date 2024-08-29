Выйдет ли Армения из российской сферы влияния? "Ситуацию осложняет экономическая зависимость и поляризация страны", — говорит эксперт (iROZHLAS, Чехия)

Политолог Дитрих: у России есть сильные рычаги давления на Армению

Результаты последних конфликтов в Карабахе подтолкнули Армению к Европе, пишет iROZHLAS. Но, как заявил изданию политолог Ондржей Дитрих, правительство Пашиняна продвигается по пути сближения с Западом очень осторожно. На это есть несколько объективных причин.

Российский оборонный пакт может потерять одного члена. "Следующим логическим шагом станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года", — заявил недавно армянский премьер, потому что армянам никто из остальных членов не помог в войне за Нагорный Карабах. Однако неясно, позволит ли Россия Армении развернуться на Запад. "Там по-прежнему есть сильные рычаги", — говорит в интервью iROZHLAS политолог Ондржей Дитрих о военном и экономическом доминировании России в регионе.

"Постепенное сближение с Западом, как мы видим, является результатом серии конфликтов с Азербайджаном в последние годы", — рассказывает Дитрих, эксперт из парижского Евросоюзного института исследований в области безопасности. Кроме того, с революции 2018 года Армения все больше демократизируется.

Российский противовес НАТО, Организация Договора о коллективной безопасности, является объединением шести постсоветских республик: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении.

Она функционирует так же, как Североатлантический альянс, на принципах коллективной безопасности, то есть остальные члены обязаны прийти на помощь тому из членов, кто подвергся нападению. ОДКБ сработала за всю историю только раз, когда в январе 2022 года нужно было подавить протесты в Казахстане.

Действий от ОДКБ в свое время требовала и Армения в связи с войной в Нагорном Карабахе в 2020 — 2023 годах, но никто из остальных членов не отправил ей на помощь армию.

13 июня текущего года армянский председатель правительства Никол Пашинян заявил, выступая в Национальном собрании, что страна формально выйдет из ОДКБ и обвинил некоторых членов во главе с Белоруссией в помощи Азербайджану в течение 44-дневной войны за Нагорный Карабах, которая произошла осенью 2020 года.

"Следующим логическим шагомстанет выход из ОДКБ. Мы решим, будетли это через месяц, год или три года", — сказал тогда Никол Пашинян.

Российско-армянское союзничество

По словам Дитриха, долгое время в истории Армения служила для России гарантией защиты от сильных соседей: Турции и Азербайджана. Кроме того, Армения и Россия культурно близки, и Армения зависит от России экономически.

Перелом в отношениях двух стран произошел в последние годы, когда Россия не пришла Армении на помощь, даже когда во второй и третьей войне за Нагорный Карабах Азербайджан отобрал, помимо Карабаха, и некоторые другие территории, которые входили непосредственно в состав Армении.

"Россия всегда говорила, что не хочет вмешиваться в претензии на территорию Нагорного Карабаха, но, согласно ОДКБ, должна была действовать, когда речь шла о регионе, непосредственно принадлежащем Армении", — объясняет Дитрих.

Результаты последних конфликтов в Карабахе с 2020 по 2023 год подтолкнули Армению к Европе. "Правительство Пашиняна продвигается на пути сближения с Западом очень осторожно. Там, несомненно, есть тяга к сотрудничеству с Западом и желание избавиться от российского влияния, но это чрезвычайно сложно из-за экономической зависимости от России и внутреннего раскола", — рассказывает Дитрих.

Он подчеркивает, что неясно, когда и решится ли вообще Армения выйти из ОДКБ. Но уже сейчас армяне, например, не приняли участие в совместных военных учениях. Россия, которая сейчас ведет бои на Украине, была вынуждена вывести часть своих сил с Кавказа, но все-таки сохранила контингент в Армении.

Неясно, "позволит" ли Россия Армении налаживать тесные связи с Западом. "Хотя Россия ослаблена, у нее остаются рычаги для давления на Армению, если речь зайдет, например, о выходе из Евразийского экономического союза (постсоветская экономическая организация — прим. авт.) или заявке на вступление в Европейский Союз", — комментирует Дитрих.

Но, по его словам, Армения, конечно, не зашла так далеко в контактах с Западом, как Украина, да и не столь незаменима для России. Кроме того, армянское общество расколото на тех, кто поддерживает Россию, и тех, кто за Запад, и Россия по-прежнему пользуется в регионе большим влиянием.

Новые возможности

Потеря Нагорного Карабаха, однако, может принести Армении, кроме поражения, и надежду на новый старт. Так об этом в своем послании сказал и армянский премьер в апреле текущего года. "Мы движемся в сторону реальной Армении, Республики Армения, суверенного, безопасного, мирного государства с демаркированными границами. А назад туда, не волнуйтесь, мы не вернемся", — призвал он народ думать о будущем и таким образом обеспечил международные гарантии новых границ.

По мнению Дитриха, Армения действительно поняла, что ситуация изменилась после 90-х, и теперь стремится к мирному договору с Азербайджаном, что помогло бы ей и в избавлении от российского влияния. Но, к сожалению, недемократический режим азербайджанского президента Ильхама Алиева пока отказывается идти навстречу.

В Азербайджане жестко подавляется критика его позиции в отношении Армении. Так, например, в ночь с 21 на 22 августа был арестован азербайджанский активист, который учился в аспирантуре Карлова университета в Праге, за критику государственной политики в отношении Армении.

"Результат войны в Нагорном Карабахе для армян — национальная трагедия. Но одновременно у Армении появляется возможность вырасти в суверенное государство, хотя пока это еще мало в чем проявляется. Чем больше слабнет российское влияние в регионе, тем сильнее позиции Азербайджана", — комментирует ситуацию Дитрих.

Автор: Эма Поливкова (Ema Polívková)