Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию в Закавказье, подготовку азербайджано-армянского мирного договора - Кремль

С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать содействие Баку и Еревану в выработке взаимоприемлемых решений

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Отмечено, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства", - говорится в сообщении.

Отмечено, что "продолжено обсуждение различных аспектов текущей ситуации в Закавказье, включая вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитации и демаркации границы, и разблокирования транспортных коммуникаций между двумя государствами".

"В этой связи с российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать всё возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений", - сообщили в пресс-службе.

Условлено о продолжении личных контактов, добавили в Кремле.