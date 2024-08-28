ВСУ не используют южноафриканскую БМП "Мбомбе-6" – Paramount Group

ЦАМТО, 27 августа. Южноафриканская компания Paramount Group опровергла появившиеся недавно сообщения о том, что колесная БМП "Мбомбе-6" (Mbombe 6) широко используется ВС Украины.

Как напоминает ресурс Defenceweb.co.za, на прошлой неделе Министерство обороны Украины опубликовало фотографии БМП "Мбомбе-6" с украинскими флагами. В сети распространились сообщения, что несколько машин находятся на вооружении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины.

Представитель Paramount сообщил DefenseWeb, что данная информация вводит в заблуждение, поскольку на Украине был и до сих пор находится только один экземпляр "Мбомбе-6" – демонстрационная машина, экспортированная с полной документацией перед началом СВО в феврале 2022 года.

Демонстрационная БМП была оснащена башней "Спис-Синтез" украинского производства, оснащенной 30-мм пушкой. Данная машина была представлена главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому среди других образцов вооружения и оборудования в апреле этого года.

Paramount также опровергла сообщения о том, что "Мбомбе-6" лицензионно производилась на Украине. Компания подчеркнула, что машина была отправлена на Украину со всеми необходимыми разрешениями Национального комитета по контролю над обычными вооружениями (NCACC) от правительства ЮАР, однако не была возвращена вовремя из-за конфликта. В результате срок действия разрешения был продлен на год.

Производство "Мбомбе-6" было налажено в 2010 году. С тех пор машина была приобретена Эквадором и Иорданией. ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" (KPE) производит версии "Мбомбе-6" и "Мбомбе-8" под обозначением "Барыс" для Министерства обороны Казахстана.

На прошлогодней выставке DSEI компания Paramount заявила, что ББМ "Мбомбе-6" была заказана вооруженными силами одной из стран в Латинской Америке и в Сообществе развития стран Юга Африки (SADEC). По данным компании, на тот момент в производстве находилось более 20 боевых машин пехоты и поставки уже велись.