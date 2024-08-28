США в первую очередь будут поставлять Украине средства ПВО - Байден

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - С учетом активизации российских воздушных атак на Украину США в первую очередь будут поставлять Украине средства противовоздушной обороны, заявил президент США Джо Байден.

"Я объявил на саммите НАТО в июле, что Соединенные Штаты и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. Он сообщил, что "изменил приоритеты американского экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они были отправлены в Украину в первую очередь".

Байден отметил также, что США поставляют Украине энергетическое оборудование "для ремонта ее систем и повышения устойчивости энергосистемы Украины", осудил "попытки погрузить украинский народ во тьму".

По его словам, "Украина остается свободным, суверенным и независимым государством (...), Соединенные Штаты будут поддерживать народ Украины до тех пор, пока он не одержит победу".