ОДК в 2025 году выполнит один из этапов программы импортозамещения - генконструктор

Новосибирск. 27 августа. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в ГК "Ростех") в 2025 году планирует завершить один из этапов комплекса мероприятий по программе импортозамещения, сообщил замдиректора - генеральный конструктор компании Юрий Шмотин на "круглом столе" форума "Технопром-2024" в Новосибирске во вторник.

"В 2025 году мы планируем завершить очередной этап комплекса работ, который позволит сказать, что мы эффективно реализуем программу импортозамещения, но впереди еще большой объем работ", - сказал он.

При этом, подчеркнул Шмотин, с 2024 года все новые изделия, которые разрабатывает ОДК, разрабатываются с применением отечественного программного обеспечения в рамках перехода к импортонезависимости. Он отметил, что, в частности, для двигателя ПД-35 в ряде узлов применялись революционные технологии.