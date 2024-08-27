Денег нет, а помогать надо: на какие риски идут власти ФРГ ради поддержки Киева - Мнения ТАСС

Вячеслав Филиппов — о дырах в бюджете Германии и политических последствиях

Лидеры партий, входящих в правящую коалицию ФРГ (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия — СвДП), смогли все же в середине августа после крайне сложных переговоров прийти к компромиссу по проекту федерального бюджета на 2025 год. Согласование заняло гораздо больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков, угрозами части депутатов из правящих партий прекратить поддержку правительства и даже дискуссиями о непременном распаде "Светофора" (так в Германии называют коалицию по цветам входящих в нее партий).

Череда проблем с бюджетным планированием в ФРГ тянется уже давно. Напомню, что и в нынешний год Германия из-за разногласий правящих партий вступила без регулярного бюджета на 2024 год. Он был утвержден лишь в начале февраля, а до этого осуществлялось временное управление госфинансами. В крайне непростой ситуации германские власти оказались после того, как Федеральный конституционный суд (ФКС) 15 ноября прошлого года признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить €60 млрд, предназначавшихся из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты — в Климатический и трансформационный фонд (Klima- und Transformationsfond, KTF). Это спровоцировало серьезный бюджетный кризис в ФРГ, поскольку власти в итоге вынуждены были изыскивать эти средства из других источников для финансирования уже согласованных проектов.

Из-за решения ФКС и, по сути, блокировки им €60 млрд только в регулярном госбюджете на 2024 год образовалась дыра в €17 млрд, что в свою очередь сказалось и на бюджете на 2025 год.

При этом коалиция вынуждена выполнять требование Основного закона о так называемом долговом тормозе (правило с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). На соблюдении этого пункта прежде всего настаивает министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). "Я хочу бюджет в рамках конституции", — подчеркнул он ранее. Однако уже сейчас непонятно, как правительству удастся изыскать средства на реализацию ряда запланированных проектов, не увеличив госдолг. По оценке Линднера, дефицит федерального бюджета на 2025 год составляет порядка €5 млрд.

Радужные планы коалиции и суровая реальность

Когда СДПГ, "Зеленые" и СвДП пришли к власти в декабре 2021 года, многие в Германии вздохнули с облегчением после эры Ангелы Меркель и были в ожидании "свежего воздуха" и прогресса. Звучали оценки, что три партии, в отличие от двух (так называемая "Большая коалиция" — блок ХДС/ХСС и СДПГ), смогут найти для страны лучшие решения по важным направлениям работы на основе компромисса, который позволит учитывать интересы более широких слоев общества и модернизировать страну. Но реальность расставила все точки над i.

Не прошло и трех месяцев после заключения коалиционного соглашения, как Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Вся повестка дня коалиции "вылетела в трубу", особенно в свете ее стремления предоставлять Киеву оружие "так долго, сколько потребуется". Цены на энергоносители выросли, находящаяся в зависимости от поставок российских газа и нефти германская экономика стала пробуксовывать, ей пришлось тоже помогать, а на военную поддержку Украине, как и на Бундесвер и меры в НАТО, потребовались дополнительные миллиарды. Тут и начались первые конфликты в правящей коалиции, когда вдруг каждый ее участник стал судорожно предлагать свои решения для выхода из кризиса, который принял затяжной характер. Понижение налога на горючее и другие послабления для разгрузки граждан и компаний — дискуссии по этим вопросам усилили разногласия.

15 ноября 2023 года по планам правительства был нанесен очередной серьезный удар: как я уже упомянул, Федеральный конституционный суд признал неправомерным решение перераспределить €60 млрд.

Отношения между социал-демократами и "Зелеными" тем временем обострились до предела из-за помощи Украине. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и другие лидеры "Зеленых", изменив по сути пацифистским принципам своей партии, стали настаивать на поставках Киеву оружия, в том числе танков, постоянно усиливая давление на канцлера Олафа Шольца и СДПГ, в которой министра иностранных дел все чаще называли "ястребом". Несмотря на сопротивление некоторых социал-демократов, Германия последовательно переходила все новые "красные линии" в оказании военной помощи Киеву. Сейчас же ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Берлин выделил на эти цели средства и взял на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

Экономия за счет Украины?

17 августа, то есть через день после объявления о достижении компромисса по проекту госбюджета, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что ФРГ в 2025 году придется ограничить военную помощь Украине, поскольку новых средств на эти цели в текущем планировании не предусмотрено. Причиной якобы стали меры жесткой экономии, согласованные Ведомством федерального канцлера ФРГ и Минфином. На военную поддержку Украины в следующем году будет выделено €4 млрд, что практически вдвое меньше, чем в текущем. А, например, запланированная помощь в 2027 году снизится до менее чем одной десятой от текущего объема. По данным газеты, Линднер 5 августа направил письмо главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок, в котором сообщил о невозможности дополнительной поддержки Киева, если "не будет обеспечено финансирование" новых обязательств.

"Правительство ФРГ лишает Украину финансовой помощи", "Правительство ФРГ не хочет предоставлять Украине новую помощь" — такого рода заголовки заняли передовицы ведущих СМИ страны.

Минобороны Германии еще в середине мая сообщило о необходимости выделения дополнительных €3,87 млрд для Украины в текущем году. Они, мол, должны были пойти на запасные части (€1,3 млрд), артиллерийские снаряды (€600 млн) и беспилотники с бронемашинами (около €500 млн). Однако Минфин и ведомство Шольца пока не разрешают их выделение. Между тем последствия блокировки уже ощущаются. В частности, ранее не удалось профинансировать поставку системы ПВО IRIS-T на сумму €300 млн. Производитель Diehl Defense предложил ее, однако деньги не были выделены, несмотря на желание министерства Писториуса. Запрет привел к явному конфликту в правительстве ФРГ, лбами столкнулись ведомство Шольца и Минфин с одной стороны и МИД и Минобороны — с другой.

Кабмин отвергает все обвинения в планах сократить поддержку Киева. В ведомстве канцлера заверяют, что речь идет о €4 млрд в 2025 году только из бюджета, а дополнительная помощь якобы поступит по другим каналам. Власти ФРГ рассчитывают на то, что Украина получит кредит в размере €50 млрд, проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. "С его помощью Украина может в большом объеме закупать оружие. Она может опираться на это", — написал Шольц в соцсети X (ранее Twitter).

Этот шаткий инструмент был согласован Группой семи, однако, как он будет конкретно работать, пока неясно прежде всего с правовой точки зрения. О своих сомнениях заявляли даже в ЕЦБ. Москва расценивает это просто как "воровство".

Как тут не вспомнить пословицу: "Делить шкуру неубитого медведя"? Если же планы правительства по доходам от замороженных активов РФ провалятся, то Берлин ожидает огромная проблема и, очевидно, новая дыра в бюджете, ведь оно преисполнено решимости сдержать свои обещания по отношению к властям в Киеве. И это учитывая неоднократно заявленное стремление ФРГ взять на себя больше обязательств в НАТО и усилить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На носу выборы, внутриполитические риски растут

Проблема для правящих партий в нынешней ситуации еще заключается и в том, что уже в предстоящее воскресенье пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты) Саксонии и Тюрингии. Вопрос поставок оружия Киеву во время предвыборной борьбы там отодвинул на задний план региональные темы и их насущные проблемы. Как известно, на востоке страны, в землях бывшей ГДР, "свое" отношение к России и западному истеблишменту. Согласно одному из последних опросов, 76% жителей Восточной Германии поддерживают мирные переговоры с Россией, в то время как на западе — 66%.

Некоторые политики, в частности депутат Бундестага (Группа Левой партии) Дитмар Барч, даже высказали мнение, что кабмин решил "сознательно" ограничить помощь Украине в связи с предстоящими земельными выборами. При этом дискуссия о поддержке Киева, скорее, на руку выступающим против поставок оружия "Альтернативе для Германии" и партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW), которые укрепляют свои позиции в Саксонии и Тюрингии, в то время как правящие СДПГ, "Зеленых" и СвДП явно там ждет полное фиаско.

Можно констатировать, что внутриполитические риски для коалиции растут, поскольку большинство немцев отвергает поставки вооружений и готовы поддержать те политические силы, которые разделяют их позицию. Если будет складываться впечатление, что населению ФРГ на фоне и без того высокой инфляции и падения германской экономики придется еще туже затянуть пояса ради Киева и его авантюры, в частности, в Курской области, то тем больше будет внутриполитический ущерб для правительства ФРГ.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль пообещал сделать все, чтобы помощь Украине не прекращалась, несмотря на бюджетные сложности. По его словам, если план использования замороженных российских активов "не сработает, то решения должны быть найдены в правительстве [ФРГ]". "Тогда должны быть найдены решения, и мы их найдем", — утверждал он в интервью Bild.

И вот тут интересно, какую цену готово заплатить нынешнее правительство ФРГ за возможность продолжать эту помощь Киеву? Ведь до выборов в Бундестаг (по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ во главе с новым канцлером), по сути, времени осталось не так много — они запланированы на 28 сентября 2025 года, а экономическая ситуация в стране пока не улучшается, скорее наоборот.