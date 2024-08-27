Российские танки Т-90М получили новую систему активной защиты “Арена-М” — теперь они могут сбивать приближающиеся ракеты (Military Watch Magazine, США)

MWM: российские танки Т-90М получили новую систему активной защиты “Арена-М”

Самый эффективный российский танк Т-90М получил новую систему активной защиты "Арена-М", пишет MWM. Она будет не только предупреждать экипаж о приближающихся угрозах: система автоматически отслеживает их и перехватывает.

Самый эффективный из действующих основных боевых танков российской армии Т-90М получил давно назревшее обновление. Выживаемость танка значительно повысилась за счет внедрения системы активной защиты “Арена-М”. Хотя остается неясным, какое именно обозначение получат Т-90М после последней модернизации, было подтверждено, что первая партия обновленных машин уже заказана. Ранее Т-90М комплектовался лишь системой защиты “Штора” — которая, в отличие от систем прямого поражения атакующих средств (их еще называют системами жесткого противодействия) не могла поражать приближающиеся снаряды, а лишь предупреждала экипаж и помогала танкам маскироваться. “Арена-М”, напротив того, использует радиолокационную систему для непрерывного отслеживания окружающей среды на предмет приближающихся угроз, и при обнаружении приближающегося снаряда автоматически захватывает цель, рассчитывает траекторию и запускает защитные боеприпасы для ее перехвата и уничтожения, чтобы не допустить попадания по танку. Самая известная система такого рода — израильская Trophy (“Трофей”), которой комплектуются танки Merkava IV (“Меркава”) с 2008 года — пусть и с некоторой потерей в производительности.

Россия разрабатывает систему активной защиты с 1990-х годов, и система “Арена” появилась в нескольких вариантах. Усовершенствованный вариант “Арена-M” был впервые продемонстрирован в 2018 году, а в 2020 году официальные лица объявили, что ее внедрение на танки T-90M планируется к 2025 году. Конфликт на Украине со всеми вытекающими последствиями и перспектива эскалации конфликта с НАТО, предположительно, ускорили эти планы. Arena-M может перехватывать ракеты, управляемые снаряды и фугасные противотанковые снаряды, летящие со скоростью до 1 000 метров в секунду — все это на расстоянии до 50 метров. В рекламных проспектах утверждается, что она может противостоять даже ракетам для атаки сверху — таким, как Javelin (“Джавелин”) на вооружении ВСУ. Причем система взрывается в двух направлениях — как вниз, так и вверх — чтобы облегчить поражение. Уже озвучены догадки, что на требованиях к производительности системы сказалась широкая доступность ракет Javelin, захваченных у ВСУ в начале 2022 года.

Без систем активной защиты российским танкам грозила постепенная сдача позиций. Одним из последних танков, оснащенных такой системой, стал северокорейский Chonma 2. Кроме того, на западной границе Украины польская армия с конца 2022 года расширяет свой парк южнокорейских танков K2 с нашумевшей системой активной защиты KAPS. Но и западные танки также отстают в развертывании таких систем — как недавно продемонстрировала уязвимость M1A1 Abrams (“Абрамс”), Leopard 2 (“Леопард”) и Challenger 2 (“Челленджер”) в боях на Украине. И США, и Германия заказали у Израиля средства для интеграции системы активной защиты Trophy на свои танки, чтобы повысить их живучесть Система Trophy была замечена в действии в секторе Газа в ходе недавних боевых действий, в ряде случаев защищая танки Merkava IV от реактивных гранатометов. В результате местных палестинским военизированным формированиям пришлось сменить подход для успешного противодействия. Одним из самых простых методов оказалось подобраться к танкам сзади и установить взрывчатку непосредственно на их корпус — это оказалось вполне возможным в городских условиях.

Ожидается, что “Арена-M” столкнется с аналогичными ограничениями в городских условиях из-за близкого расстояния, с которого противник может развернуть ответные действия из-засады. Однако ценность нововведений тем выше на обширных пространствах большинства стран Восточной Европы, где машины потенциально смогут вступить в бой с украинскими и натовскими силами. Поскольку T-90 широко экспортировался, подавляющее большинство этих танков эксплуатируется зарубежными клиентами, а не самой российской армией. В связи с этим успех “Арены-M” может привести к расширению экспорта благодаря модернизационным пакетам для парков T-90 других клиентов — в первую очередь Индии и Алжира. В случае успеха “Арены-M” наверняка встанет вопрос о ее внедрении на другие российские танки, включая T-80БВМ и современный вариант T-80, который в настоящее время лишь готовится к производству и предположительно будет превосходить T-90M по мобильности. Хотя Россия уже разработала превосходную систему активной защиты “Афганит” для Т-14, запланированный ввод в эксплуатацию “Арматы” ближе к концу 2024 года может привести к тому, что эти танки также получат “Арену-М” — или же, наоборот, усовершенствованный вариант “Афганита” уже с учетом извлеченных боевых уроков. Поскольку “Арена-М” не допускает установки так называемых “клеток” для борьбы с беспилотниками, предполагалось, что новые Т-90М также получат передовые системы глушения беспилотников, чтобы компенсировать этот конструктивный недостаток.