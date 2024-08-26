Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны.

В ходе официального визита в Минск премьера Госсовета КНР Ли Цяна (22-23 августа) было принято совместное коммюнике правительств двух стран, в котором содержится пункт об укреплении двустороннего взаимодействия в военной сфере между Китаем и Беларусью. «Обе стороны будут укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности», – говорится в документе. В нем также отмечено намерение сторон углублять взаимодействие в области подготовки военнослужащих, совместной борьбы с киберпреступностью и транснациональной преступностью, а также в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Следует заметить, что эта тема весьма актуальна на фоне нарастающих угроз безопасности Республики Беларусь, в частности, и Союзного государства – в целом. Кроме того, события в Курской области Российской Федерации и не прекращающийся процесс «выращивания» коллективным Западом различных «хоругвей» и «полков» для последующей дестабилизации обстановки в Беларуси выводят борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом так же на передний план.

Как отмечают политологи, поиск новых союзников и единомышленников, а также укрепление и расширение взаимодействия во всех возможных сферах сотрудничества со «старыми» и проверенными партнёрами – логичный шаг со стороны официального Минска в условиях практически полного «окружения» недружественными странами. При этом одним из побуждающих мотивов в этом вопросе являются незаконные санкции в отношении Беларуси со стороны стран Запада и США.

Здесь уместно подчеркнуть, что западные санкции являются именно незаконными односторонними принудительными мерами. На фоне оголтелой русо- и белорусофобии, процветающей в настоящее время в странах так называемой «группы западного меньшинства», над этим фактом мало кто задумывается. Но данное обстоятельство не отменяет необходимость доводить до сведения мирового большинства истинное положение вещей и противодействовать незаконным мерам, так как они мешают белорусскому государству реализовывать своё право на развитие.

Кстати, относительно незаконности санкций очень доходчиво недавно объяснил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков входе беседы с журналистами. «Это меры, которые приняты либо конкретным государством, либо группой государств. Это не международные санкции. Почему мы с полным правом называем их незаконными? Это прямое грубое нарушение международного права, Устава ООН, всех мыслимых и немыслимых прав человека. Законными санкциями являются только те, которые приняты по решению Совета Безопасности ООН. Точка. Все остальные санкции являются незаконными», – пояснил дипломат.

Существует ещё один нюанс, свидетельствующий не только о незаконности действий флагманов «западного меньшинства», направленных на подрыв белорусской экономики, но и своего рода доказательства их нечистоплотности как партнёров, так как имело место нарушение обязательств, некогда данных Республике Беларусь. Обратимся к истории.

Ещё в конце прошлого века, подписав в 1992 году Лиссабонский протокол, Беларусь оформила членство в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Данный шаг был неразрывно связан с принятием важнейшего политического решения о присоединении Беларуси к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. В июле 1993 года Беларусь официально присоединилась к ДНЯО, став первым государством, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием, оставшимся после распада СССР. Приветствуя факт присоединения Беларуси к ДНЯО в качестве неядерного государства, Великобритания, Россия и США предоставили Беларуси гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года («Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к договору о нераспространении ядерного оружия»). После чего начался вывод ядерного оружия с территории Беларуси, который был завершен в ноябре 1996 года.

В контексте данной статьи нас интересует содержание третьего пункта Меморандума. Вот оно: «Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и США подтверждают Республике Беларусь свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода». Всё, как сказал упомянутый ранее белорусский дипломат: «Точка»!

К сожалению, после окончательной деградации системы обеспечения международной безопасности в настоящее время не существует ни одного механизма (или организации), способного (способной) призвать к ответу «столпов западной демократии» за нарушения ими международных правовых норм.

Поэтому Республика Беларусь оставляет за собой право предпринимать те меры по обеспечению собственной (а значит и Союзной) безопасности, которые посчитает нужными. Пример – недавнее подписание соответствующего документа об укреплении двустороннего взаимодействия в военной сфере с Китаем.

Владимир Вуячич