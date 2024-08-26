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Интерфакс-АВН

США готовы помогать Израилю в защите от Ирана и его союзников в регионе - Пентагон

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Mark Schiefelbein

Брюссель. 25 августа. ИНТЕРФАКС - США будут, как и прежде, поддерживать Израиль в связи с угрозой со стороны Ирана и союзников Тегерана в регионе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом.

"Остин подтвердил непоколебимое обязательство США содействовать Израилю в обороне против любой атаки со стороны Ирана, его региональных партнеров и подчиненных ему сил", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Минобороны США.

Разговор прошел после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), зафиксировав подготовку движения "Хезболла" к сильному ракетному обстрелу израильской территории, нанесла массированный превентивный удар по Ливану.

В свою очередь израильское Минобороны сообщило, что Галант проинформировал Остина о ситуации с ударами по Ливану.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ удалось успешно атаковать арсеналы движения "Хезболла" и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

По данным The Times of Israel, ВВС Израиля нанесли авиаудары незадолго до того, как "Хезболла" планировала начать атаку - в 5:00 по местному времени (совпадает с мск). При этом "Хезболла", в частности, планировало обстрел военной базы "Глилот", в районе которой находится штаб-квартира разведслужбы "Моссад" и несколько разведывательных подразделений ЦАХАЛ.

"Хезболла" ранее распространило заявление, согласно которому утверждения израильской стороны об успешных, предпринятых заранее контрмерах против атаки "Хезболлы" на Израиль не соответствуют действительности. При этом в "Хезболле" заявили, что в рамках первого этапа ответа Израилю на убийство одного из своих командиров Фуада Шукра выпустили по Израилю более 320 ракет.

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Израиль
Иран
Ливан
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