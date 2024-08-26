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Интерфакс-АВН

Астронавты корабля Starliner задержатся на МКС до февраля 2025 года - NASA

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: techcult.ru

Вашингтон. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Экипаж проблемного тестового корабля CST-100 Starliner останется на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года, сообщил глава NASA Билл Нельсон.

"Решение оставить Бутча и Суни (астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс) на борту МКС и вернуть Starliner компании Boeing домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности", - заявил на пресс-конференции глава NASA.

Астронавты вернутся на Землю на борту космического корабля компании SpaceX с двумя другими членами экипажа в рамках миссии Crew-9, которая прибудет на станцию в конце сентября. Планируется, что Starliner будет отстыкован от МКС в начале сентября и в автоматическом режиме совершит приземление.

Такое решение было принято специалистами NASA и корпорации-разработчика Boeing после анализа технического состояния корабля Starliner.

Корабль в рамках первого тестового полета с астронавтами был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение экипажа было отложено.

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