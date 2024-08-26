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Военное обозрение

Глава МИД Венгрии: диверсия на «Северных потоках» – это акт государственного терроризма

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Источник изображения: topwar.ru

Диверсия на «Северных потоках» – это акт государственного терроризма. Ведь если с организацией или совершением подрыва газопровода связаны власти какого-либо государства, то такое действие следует квалифицировать именно так.

Как сообщил на своей странице в соцсети госсекретарь по международным коммуникациям при венгерском правительстве Золтан Ковач, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Чиновник также подверг критике реакцию руководства ЕС на диверсию. По мнению Сийярто, оно отнеслось к происшествию слишком легкомысленно.

Любая реакция должна быть пропорциональна серьезности такой атаки

- приводит Ковач мнение министра иностранных дел Венгрии.

Ранее в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен обвинил власти и спецслужбы государств Североатлантического альянса.

Журналисты американской газеты The Wall Street Journal, напротив, намекают на причастность к теракту Украины.

Объект критической инфраструктуры взорвала страна, которую мы поддерживаем огромными поставками оружия и выделением миллиардов финансовых средств

- утверждается в прессе США.

А в беседе с представителями немецкой газеты Die Welt экс-глава разведки ФРГ Аугуст Ханнинг предположил, что подрыв «Потоков» произошел в результате польско-украинского заговора. Дескать, о совершении теракта договорились Анджей Дуда и Владимир Зеленский.

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