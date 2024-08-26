Иран будет стремиться к возвращению к соглашению по атому, но - в модифицированном виде, заявил глава МИД

Дубай. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана готовы работать над возвращением к международному соглашению по его ядерной программе, однако для этого в документ нужно внести изменения, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Я не утверждал что соглашение невозможно возродить: я говорил, что невозможно вернуться к соглашению в том виде, в котором оно находится сейчас", - приводит в субботу его слова агентство "Мехр".

"Соглашение по атому невозможно возродить в его нынешнем виде. Однако мы будем работать над другими его формами", - добавил Аракчи.

Речь идет о соглашении, заключенном в 2015 году Ираном с международными посредниками. Оно, среди прочего, предусматривало усиление международного контроля над иранскими ядерными объектами в обмен на отмену части санкций против Тегерана. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из этих договоренностей.