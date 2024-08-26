Бомбардировщик Ту-160 — молот Путина против НАТО (The National Interest, США)

TNI: модернизированная версия Ту-160М впечатлила американцев

Стратегический бомбардировщик Ту-160 и его новая версия Ту-160М являются грозными системами вооружения, пишет TNI. Модернизированная версия Ту-160 отличается новым покрытием, которое делает его менее заметным, и улучшенными двигателями, обеспечивающими большую дальность полета.

Ставрос Атламазоглу

— Стратегический бомбардировщик Ту-160 (Blackjack, или “Блэкджек" по классификации НАТО), символ российской военной мощи, недавно угодил в заголовки газет, когда короткий полет на его модернизированной версии совершил сам президент Владимир Путин.

— Ту-160 — впечатляющая система вооружения, которая может похвастаться новым радиопоглощающим покрытием, улучшенными двигателями и передовыми возможностями радиоэлектронной борьбы.

— Ту-160 способен нести 45 тонн боеприпасов, включая ядерное оружие, и использовался для стратегических бомбардировок Украины. Однако ограниченные возможности скрытности снижают его эффективность в неядерных ударах глубокого проникновения.

Ту-160 “Блэкджек”: стратегический бомбардировщик с огромной огневой мощью

Российские военные располагают действительно впечатляющими вооружениями. Одна из таких систем — стратегический бомбардировщик Ту-160. В феврале самолет стал гвоздем новостных программ после нашумевшего визита "сверху".

В феврале полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160 совершил президент России Владимир Путин.

Короткий полет состоялся в центральной России, вдали от боевых действий на Украине.

Хозяин Кремля воспользовался этим событием и похвалил российскую оборонную и аэрокосмическую промышленность после 25 месяцев боев на Украине.

“Это действительно новая машина. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет”, — прокомментировал Путин свой полет.

Разумеется, полет имел привкус пропаганды. Бомбардировщик Ту-160 взлетел и приземлился на взлетно-посадочной полосе недалеко от завода в Казани, который их производит.

Самолет производится компанией “Туполев” и управляется экипажем из четырех человек. На вооружении Воздушно-космических сил России в общей сложности находится около 20 таких бомбардировщиков.

Модернизированная версия Ту-160 отличается новым покрытием, которое снижает радиолокационную заметность стратегического бомбардировщика и делает его более скрытным. В нем также используются новые двигатели с улучшенными характеристиками, обеспечивающими бóльшую дальностью полета. Самолет получил доработанную кабину и новые возможности радиоэлектронной борьбы и контрмер, а также улучшенные системы связи и управления.

В целом, Ту-160 Blackjack — впечатляющий самолет. Поставленный на дежурство в 1987 году, этот ядерный стратегический бомбардировщик — самый большой и тяжелый сверхзвуковой военный самолет в истории и поистине впечатляющее достижение аэродинамики и инженерии. У Ту-160 одна главная задача — стратегическая бомбардировка. В случае конфликта с США и НАТО российские ВКС России поднимут Ту-160 в воздух против важнейших целей или же в качестве платформы для запуска ядерного оружия, в зависимости от уровня эскалации.

Российский бомбардировщик может запускать двенадцать крылатых ракет “Радуга” Х-55СМ/101/102/555 из двух внутренних вращающихся пусковых установок или двенадцать ядерных боеприпасов малой дальности Х-15 (AS-16 Kickback, или “Обратный удар" по классификации НАТО”). В общей сложности Ту-160M может нести почти 45 тонн боеприпасов. ВКС России использовали эти самолеты для стратегических бомбардировок украинских городов, ключевой инфраструктуры и энергосистемы страны.

При дальности полета порядка 12 000 километров Ту-160 может доставлять боевое снаряжение на большие расстояния. Дальность полета может увеличиться еще больше благодаря дозаправке в воздухе.

Самолет оснащен четырьмя реактивными двигателями НК-321 Самарского научно-технического комплекса имени Кузнецова с тягой в 14 000 кгс и 25 000 кгс на форсаже. В результате самолет может развивать скорость более 2 Махов, или свыше 2 400 километров в час.

Ту-160 “Блэкджек” — мощный и опасный самолет, серьезная угроза в конфликте с противником сопоставимой силы. Однако самолету существенно не хватает возможностей скрытности, что ограничивает возможность нанесения ударов глубокого проникновения в неядерной среде.