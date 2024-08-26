"Мы выигрывали войны русским оружием". Почему Индии так понравился "Калашников" - Интервью ТАСС

Генеральный и управляющий директор Indo-Russian Rifles Private Limited — о сотрудничестве России и Индии в производстве вооружений и перспективах компании

В 2019 году Москва и Нью-Дели создали совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), которое начало производство автоматов Калашникова АК-203 в рамках инициативы "Делай в Индии". Первые образцы индийской армии поставили в декабре 2023 года. Сейчас у нее на вооружении 35 тыс. АК-203, которые получили исключительно положительные отзывы солдат и офицеров. У руководства компании очень амбициозные планы — в общей сложности местным силовым структурам необходимо 8 млн единиц стрелкового оружия. И компания готова принять этот вызов. О планах и перспективах работы предприятия в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал его генеральный и управляющий директор генерал-майор Судхир Кумар Шарма.

— Совместное российско-индийское предприятие IRRPL, которое вы возглавляете, демонстрирует пример успешного сотрудничества в области обороны между Индией и Россией. Как вы пришли к такому результату?

— Этот проект успешен. Как вы знаете, сначала у нас был проект BrahMos, который осуществлялся между Индией и Россией. Хотя у нас не такой масштаб, как у BrahMos, уже сейчас мы видим грандиозный успех. Индия и Россия — очень хорошие друзья с особым привилегированным стратегическим партнерством. Наш премьер-министр Нарендра Моди посетил Москву совсем недавно.

Сотрудничество в области обороны является одним из наиболее важных столпов среди шести составляющих стратегического партнерства. У нас также есть диалог в формате "2 + 2" и индийско-российская правительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Я прослужил в армии последние 36 лет. Я использовал все виды российского оборудования. Я летал на российских вертолетах, пользовался российским оружием, в том числе автоматами АК-47. И как армейский офицер я могу сказать, что я очень горжусь партнерством с Россией, использованием ее оружия. Мы выигрывали войны, используя российское оружие и технику, например, Каргильскую войну (вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном в 1999 году — прим. ТАСС). Фактически сегодня, когда наши солдаты ежедневно сражаются с террористами или повстанцами в Кашмире или на северо-востоке нашей страны, они используют автоматы АК-47. Наши солдаты очень гордятся этим, потому что это очень надежная система вооружения.

С годами в военно-технической сфере отношения между покупателем и продавцом, которые у нас были раньше, изменились. Раньше Россия продавала, а мы покупали, но теперь этот подход сменился более тесным сотрудничеством: совместные исследования, технологии из России, совместные разработки, а затем, возможно, совместная продажа продукции. У нас есть прекрасный пример ракет BrahMos.

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В 2019 году было создано совместное предприятие Индии и России под названием Indo-Russian Rifles Private Limited, которое начало производство автоматов АК-203 в Индии в рамках инициативы "Делай в Индии". Таким образом, это не просто договоренность о покупке, а о том, что технологии должны быть получены из России, автоматы же будут производиться в Индии.

— Как вам удалось запустить производство всемирно известных автоматов Калашникова в Индии?

— В настоящее время индийские вооруженные силы оснащены автоматами индийского производства INSAS. Они были изготовлены на наших оружейных заводах. Это хорошее оружие, но оно отслужило свой срок. Мы используем его последние 30 лет. Мы хотели более технологичный и модернизированный автомат. В 2015–2018 годах индийская армия провела исследование относительно того, какая штурмовая винтовка может стать лучшей для вооруженных сил Индии. Они выбрали множество винтовок, а из них — АК-203. На тот момент делегацию в Москве возглавлял нынешний главнокомандующий сухопутными войсками генерал Упендра Двиведи. Он увидел оружие, которое мог предложить "Калашников", и выбрал АК-203 для индийской армии в будущем. Так было положено начало.

Затем в 2019 году господин Моди и господин [президент России Владимир] Путин встретились, и между нашими странами было подписано межправительственное соглашение о производстве этих автоматов в Индии. Господин Путин согласился с концепцией производства в Индии, когда технологии будут поступать из России, и мы будем производить это оружие в Индии.

Как только было подписано это межправительственное соглашение, мы создали совместное предприятие. Доля участия Индии составляет 50,5%, России — 49,5%. С российской стороны этими долями владеют "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников", с индийской — компании Advanced Weapons Equipment India Ltd. и Munitions India Ltd.

— Как осуществляется передача технологий из России в Индию для производства этих автоматов?

— Наше совместное предприятие создало производственный комплекс в штате Уттар-Прадеш, недалеко от Лакхнау, в местечке под названием Амети. Мы решили, что весь процесс передачи технологии и производства в Индии будет проходить в пять этапов — в зависимости от процентного содержания передаваемой технологии. На этапе один у нас есть только 5% компонентов, произведенных в Индии. На этапе два — 15% компонентов, на этапе три — 30% компонентов, на этапе четыре — 70% компонентов, а на пятом этапе — 100% компонентов автомата будут производиться в Индии. Все пять этапов должны быть завершены через два года после начала производства.

— На каком этапе вы сейчас находитесь?

— Как я уже сказал, этот проект успешен. Как генеральный и управляющий директор, возглавляющий эту компанию в течение последнего года, я использовал бы два слова, характеризующие этот успех, — синергия и оптимизм. У нас было много трудностей, но вся команда была настроена очень оптимистично. Что касается синергии, то мы верили друг в друга, в Индию и Россию. Оба правительства были глубоко привержены проекту.

На моем совместном предприятии практически постоянно работают от восьми до девяти российских технических специалистов. Из шести генеральных менеджеров трое — из России. Мои финансовый директор, главный технолог, главный специалист по контролю качества — россияне.

Когда есть такая стратегия, когда есть команда, приехавшая из России и остающаяся на следующие 8–10 лет, серьезность обязательств очевидна. Я также пользуюсь большой поддержкой со стороны вооруженных сил Индии, которые являются пользователями автоматов, и их испытательного агентства DGQA — они тестируют продукцию, которую мы производим, для Министерства обороны.

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Контракт с Министерством обороны [Индии] был подписан в декабре 2021 года. И нам потребовалось 18 месяцев с даты его подписания, чтобы начать производство, которое началось в июне прошлого года.

Первый автомат, который был собран или произведен в Индии, выпущен в июне 2023 года, и в нем было всего 5% компонентов из Индии. 95% компонентов поступили из России.

— Сколько времени занимает производство одного автомата?

— Мы производим в среднем 300 автоматов в день и, вероятно, увеличим этот показатель до 600 автоматов в день. Мы планируем выпускать их в количестве 600 штук, возможно, к апрелю 2026 года.

— Сколько автоматов было произведено с 2023 года?

— Как я уже говорил, мы начали производство в июне 2023 года. Между производством и приемкой автоматов индийской армией мы провели ряд мероприятий. У нас были различные проверки качества, приезжала их собственная команда по проверке качества, было много стрельб, связанных с тестированием оружия. Все это потребовало времени, и мы нашу первую поставку осуществили в декабре 2023 года.

То есть около восьми месяцев назад индийской армии был поставлен первый автомат АК-203. На данный момент мы уже поставили 35 тыс. автоматов, которые используются солдатами в полевых условиях.

Сейчас мы находимся в процессе подготовки следующих 20 тыс. автоматов с содержанием компонентов из Индии на уровне второго этапа. Мы намерены поставить их индийской армии к декабрю 2024 года. Таким образом, к концу этого года мы сможем поставить эти 20 тыс. автоматов. Примечательно, что 15% компонентов для этих 20 тыс. автоматов будут изготовлены в Индии.

— Когда вы планируете достичь пятого этапа в производстве автоматов?

— Я рассчитываю к декабрю 2025 года завершить 100-процентную локализацию. Сегодня технологии уже используются в Индии. В прошлом месяце мы получили из России последнюю партию технологической документации. Освоение технологий требует времени.

— Вы имеете в виду обучение людей в Индии?

— Да. Заводы, поставщики проходят обучение. И многие говорят, что сделать автомат не так уж и сложно. Но у меня есть на это один простой ответ: технологические документы, которые пришли из России, составляют почти 120 тыс. страниц формата А3 — вот насколько серьезно Россия относится к своей продукции. Я очень горжусь тем, что у нас есть такие партнеры. Российские специалисты приезжают в Индию, чтобы все объяснить нам, нашим субподрядчикам, потребителям.

— Ездят ли ваши специалисты из Индии в Россию?

— Да. Ключевые сотрудники моей компании ездят в Россию. Они посетили заводы "Калашникова" там и прошли обучение. Регулярно специалисты из России приезжают сюда для обучения наших сотрудников.

Это часть нашего контракта, согласно которому технические эксперты из РФ будут продолжать приезжать регулярно, чтобы обучать не только заводских работников, но и сухопутные силы, военно-морской флот, военно-воздушные силы, а также тех, кто будет обслуживать эти автоматы. То есть Россия проводит для нас четыре вида обучения — сотрудников завода, индийских военных, персонала по техническому обслуживанию и испытателей.

— Как часто ваши специалисты ездят в Россию?

— Наши сотрудники выезжают, как правило, раз в год — пять-шесть человек. Они перенимают этот опыт и привозят его в Индию, а затем продолжают обучать других коллег. А из России приезжают от шести до восьми экспертов, следующий их приезд будет в сентябре.

Они расскажут нам о третьем, четвертом и пятом этапах локализации. Сейчас мы завершили второй. Как я уже сказал, декабрь 2025 года — это дата, когда у нас будет автомат Калашникова, полностью изготовленный в Индии.

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Здесь я должен упомянуть, что адаптация компонентов и сохранение качества — очень сложная задача, которую мы пытаемся решить. Мы должны нигде не ошибиться и не поставить под угрозу качество. Вот почему это занимает время.

— Какие отзывы вы получили от военных о произведенных на вашем заводе автоматах АК-203?

— Эти автоматы поступили на вооружение в первую очередь Северному командованию и Восточному командованию индийской армии. Из наших заказов почти 95% приходится на сухопутные войска, 5% — на военно-воздушные силы и военно-морской флот. Поэтому следующие автоматы мы собираемся, возможно, предоставить ВВС и ВМС. Но эти 35 тыс. единиц поступили только индийской армии.

Индийская армия передала их различным подразделениям и формированиям, которые задействованы в борьбе с повстанцами, терроризмом и в других областях. Я встретился с большинством командиров и солдат, которые используют это оружие. Отзывы исключительно положительные. Автомат Калашникова славится своей надежностью. И они очень рады, что АК-203 технологически совершенен, эргономика очень хороша.

Я очень доволен. Но мы должны быть очень осторожны, когда внедряем новые технологии, что качество должно сохраниться. Я рассчитываю на такие же отзывы и после достижения этапа 100-процентной локализации.

— В какие штаты Индии отправляются автоматы?

— В основном в Ассам, Западную Бенгалию, Джамму и Кашмир.

— Вы упомянули индийские автоматы INSAS. Стоит ли на повестке дня вопрос о переучивании личного состава индийской армии на АК-203 после INSAS? Есть ли в этом необходимость?

— Автоматы очень похожи, в переучивании нет необходимости. Принцип стрельбы почти такой же. Вам нужно просто взвести курок и выстрелить. Так что все очень просто.

Это несложная технология. Но мы расскажем им о некоторых особых качествах этого автомата, российские специалисты обучили около 200 бойцов сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил. К нам приезжали три российских эксперта и один переводчик. Они пробыли у нас три месяца в пехотной школе в месте под названием Мхоу. Но если бы вы спросили меня как солдата, я бы сказал, что мне потребовалось бы пять минут, чтобы переключиться с INSAS на AK-203. Важно понимать, где именно находится предохранительный рычаг, где именно расположены системы заряжания и тому подобные вещи. Боеприпасы те же, прицеливание такое же.

— Как насчет экспорта автоматов, произведенных на вашем предприятии? Обсуждаете ли вы это?

— В документе о межправительственном соглашении очень четко указано, что и Индия, и Россия решат, кому их продавать. Это означает, что, во-первых, его положения позволяют продавать [автоматы] другим странам, которые входят в общий список Индии и России. Наши акционеры будут действовать сообща — в эту страну мы можем продать, а в эту — нет. Мы будем решать это вместе.

Сегодня наши автоматы стали настолько популярны, а статьи, которые вы читали в СМИ, настолько позитивны, что ко мне уже обратились представители 8–10 стран, которые заинтересованы в покупке АК-203 индийского производства.

Индия — идеальная платформа для этого совместного предприятия. Россия может вести производство в Индии с индийскими партнерами, а мы затем будем продавать по всему миру вместе. Мы готовы продавать это по всему миру. Многие обращаются ко мне.

Вот почему мы увеличиваем наши производственные мощности, и, возможно, мы начнем искать других покупателей. Хорошая новость и в том, что в Индии много агентств, которые хотят приобрести это оружие. Заказы, которые я получил, исходят не только от Министерства обороны, но и от Министерства внутренних дел — их людей вы видите в аэропорту, от Центральной службы промышленной безопасности и т.д.

— Какие автоматы они используют сейчас?

— У них старые винтовки INSAS. Но все хотят заменить их сейчас. В Индии так много штатов, в каждом из них есть свои полицейские службы. Они хотят купить наши автоматы. Общий запас стрелкового оружия в Индии — 8 млн единиц. И потенциально их можно заменить АК-203.

— На вашем заводе будет много работы.

— Точно. Еще много лет впереди. У нас огромный рынок сбыта. И у этого совместного предприятия большое будущее. Нам просто нужно правильно адаптировать его к местным условиям. Как только это будет сделано, я могу заверить вас, что после этого мы не остановимся. Множество служб и стран обратятся к нам с просьбой приобрести эти автоматы. Я обсуждаю этот вопрос со своими российскими партнерами.

— В каких регионах мира эти страны?

— В основном это соседние с Индией страны. Также проявляющие интерес регионы — Ближний Восток и юг Африки. Эти 8–10 стран, которые обращаются к нам, находятся в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

— Итак, после того как вы достигнете пятого этапа локализации российских технологий на заводе, что произойдет в декабре 2025 года, вы начнете обсуждать экспорт АК-203?

— Мы можем обсудить вопросы экспорта и до этого, потому что в тот момент, когда наши автоматы достигнут определенной стадии локализации, мы сможем начать их продавать.

— Только после пятого этапа или раньше?

— И ранее. Если в конкретном образце 50–60% компонентов производятся в Индии, мы называем это "сделано в Индии". Мы можем начать продавать его и в этом формате.

— Есть ли какой-либо план по модернизации АК-203?

— Самое приятное, что мои предшественники и оба правительства систематически работали над этим вопросом. Мы многому научились у наших хозяев. В межправительственном соглашении упоминается, что экспорт, а также модернизация — все это будет реализовываться на этом совместном предприятии. Я уже веду переговоры с Россией о том, чтобы посмотреть, какое оборудование и вооружение поступит к нам.

Возможно, мы начнем производить [новые образцы] в Индии, если у нас будет много покупателей. Мы производим автомат АК-203. Россия еще больше модернизировала его, сделала немного полый приклад и внесла в него некоторые изменения. Он называется AK-203 NEW. Это один из образцов, который я рассматриваю для модернизации автоматов в будущем и внедрения технологии его производства здесь. Россия согласна, вместе мы это сделаем.

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Есть еще АК-19. Это карабин, который представляет собой небольшую штурмовую винтовку, для которого закупается оборудование в России. Мы представим это оружие в Индии и постараемся его продать, найдем на него покупателей.

Третье, на что мы обращаем внимание, — это пистолет-пулемет ППК-20. Это три вида оружия, по которым мы ведем переговоры с нашими партнерами в России. Если у нас наберется достаточное количество покупателей, мы разработаем методологию передачи технологий и начнем производство на этом совместном предприятии. Мне было сказано, что мы должны попытаться освоить рынок в Индии и соседних странах.

Российская сторона также отмечает, что любое другое оружие, любой другой вспомогательный элемент, например подствольный гранатомет, прицел на винтовку, — все это мы также можем продолжать получать из России и начать производить здесь, если у нас будет много покупателей.

— Вы нашли этих покупателей?

— Да.

— Значит, уже можно сказать, что оружие, о котором вы говорили, будет производиться в Индии?

— Мы уже можем так сказать, его можно производить. Во-первых, я очень уверен в российских технологиях в области стрелкового оружия и производимой продукции. Во-вторых, я уверен в совместном предприятии и его производственном комплексе.

— Если у вас такие грандиозные планы, не думаете ли, что придется расширять завод?

— У нас есть и такие планы. Уверен, что мои акционеры, мое правительство и правительство России также поддержат нас в этом вопросе. И хотя я не могу раскрывать подробности, ваш вопрос очень уместен, и мой ответ — "да". У нас есть планы по расширению, возможно, созданию еще одного завода.

— Это будет также в штате Уттар-Прадеш?

— Будет зависеть от того, когда это произойдет. Возможно, тот же объект будет расширяться и дальше, потому что там у нас есть площади.

Во всем этом есть оптимизм и амбиции. На любой следующей оборонной выставке в Индии мы обязательно широко представим нашу продукцию.