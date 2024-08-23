О степени отставания китайской полупроводниковой отрасли от технологических лидеров – исследование.

Компании полупроводниковой отрасли КНР значительно отстают от конкурентов, говорится в опубликованном в понедельник исследовании американского аналитического центра Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

Если рассматривать производство передовых логических микросхем, то ведущее предприятие Китая в этой области – Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) – вероятно, отстаёт от глобальных лидеров, в частности, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) примерно на пять лет, считают в аналитическом центре.

Утверждается, что КНР отстаёт ещё больше в производстве литографического оборудования для производства чипов. Наиболее продвинутое оборудование позволяет китайцам выпускать чипы по технологии 28 нанометров, а нидерландская ASML построила литографическую машину для выпуска чипов по технологии 2 нанометра.

Тем не менее, признаёт ITIF, полупроводниковые компании КНР догоняют в ряде областей. Так, смартфон Huawei Mate 60 Pro по своим характеристикам отстаёт от моделей конкурентов на 18-24 месяца.

Интерес представляет, на наш взгляд, график, иллюстрирующий доли ведущих стран в мировом производстве чипов.

Ведущие страны — производители чипов и их доли в мировом производстве (с) ITIF

Аналитики ITIF считают, что Китай продолжает отставать от мировых лидеров полупроводниковой индустрии, однако компании страны быстро наращивают возможности в сфере интеллектуальной собственности и инноваций.