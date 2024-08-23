Войти
D-Russia.ru

О степени отставания китайской полупроводниковой отрасли от технологических лидеров – исследование

238
0
0
Электроника КНР и США
О степени отставания китайской полупроводниковой отрасли от технологических лидеров – исследование.
Источник изображения: d-russia.ru

Компании полупроводниковой отрасли КНР значительно отстают от конкурентов, говорится в опубликованном в понедельник исследовании американского аналитического центра Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

Если рассматривать производство передовых логических микросхем, то ведущее предприятие Китая в этой области – Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) – вероятно, отстаёт от глобальных лидеров, в частности, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) примерно на пять лет, считают в аналитическом центре.

Утверждается, что КНР отстаёт ещё больше в производстве литографического оборудования для производства чипов. Наиболее продвинутое оборудование позволяет китайцам выпускать чипы по технологии 28 нанометров, а нидерландская ASML построила литографическую машину для выпуска чипов по технологии 2 нанометра.

Тем не менее, признаёт ITIF, полупроводниковые компании КНР догоняют в ряде областей. Так, смартфон Huawei Mate 60 Pro по своим характеристикам отстаёт от моделей конкурентов на 18-24 месяца.

Интерес представляет, на наш взгляд, график, иллюстрирующий доли ведущих стран в мировом производстве чипов.


Ведущие страны — производители чипов и их доли в мировом производстве (с) ITIF

 

Аналитики ITIF считают, что Китай продолжает отставать от мировых лидеров полупроводниковой индустрии, однако компании страны быстро наращивают возможности в сфере интеллектуальной собственности и инноваций.

Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:21
  • 14
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 23.08 04:34
  • 3986
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.08 03:33
  • 1
«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM
  • 22.08 21:06
  • 0
Ответ на "Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии"
  • 22.08 19:24
  • 4
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 22.08 19:21
  • 3
Авиастроители обманули Минпромторг: Малая авиация России может погибнуть из-за «Байкала»
  • 22.08 17:26
  • 13
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 22.08 15:56
  • 0
РЭБ на практике: противник будет повержен
  • 22.08 11:10
  • 0
Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»