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Интерфакс-АВН

Палестинские группировки подтвердили требование прекратить боевые действия в Газе как условие соглашения с Израилем - СМИ

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Израильские удары в Газе. 8 октября 2023 года.
Израильские удары в Газе. 8 октября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Fatima Shbair

Дубай. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Лидеры палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" подтвердили, что обязательными условиями соглашения по сектору Газа должны стать прекращение боевых действий и вывод израильских войск из анклава, сообщил телеканал Аль-Маядин.

"Лидеры подтвердили позицию сопротивления и палестинского народа: любое соглашение должно обеспечивать полное прекращение боевых действий, полный вывод израильских войск из Газы, начало восстановительных работ и снятие блокады, а также серьезную сделку по обмену пленными", - говорится в сообщении о состоявшейся встрече председателя совета шуры ХАМАС Мухаммада Дарвиша и генерального секретаря "Исламского джихада" Зияда аль-Нахалы.

Они осудили позицию Израиля, который на переговорах по Газе "препятствует усилиям посредников по достижению соглашения о прекращении огня и обмене пленными", а также "призвали привлечь израильских лидеров к ответственности за преступления против человечности".

В ходе встречи стороны рассмотрели текущую ситуацию на местах, "подчеркнув стойкость сопротивления и его способность наносить удары по целям на всей территории оккупированной Палестины", отметил телеканал.

Как сообщалось, делегации из Египта, Катара и США, выступающие в качестве посредников на переговорах по урегулированию конфликта в Газе, решили взять паузу в переговорном процессе, сообщили СМИ в минувшую среду.

По данным одного из собеседников агентства ЭФЭ, переговоры приостановили "на неопределенный срок, даты возобновления нет".

В сообщении отмечается, что из Каира, где проходили переговоры, уже уехали члены делегаций от США, Катара и Израиля. Движение ХАМАС со своей стороны в последние дни вообще не принимало участие в консультациях.

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Египет
Израиль
Катар
США
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