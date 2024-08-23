Палестинские группировки подтвердили требование прекратить боевые действия в Газе как условие соглашения с Израилем - СМИ

Дубай. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Лидеры палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" подтвердили, что обязательными условиями соглашения по сектору Газа должны стать прекращение боевых действий и вывод израильских войск из анклава, сообщил телеканал Аль-Маядин.

"Лидеры подтвердили позицию сопротивления и палестинского народа: любое соглашение должно обеспечивать полное прекращение боевых действий, полный вывод израильских войск из Газы, начало восстановительных работ и снятие блокады, а также серьезную сделку по обмену пленными", - говорится в сообщении о состоявшейся встрече председателя совета шуры ХАМАС Мухаммада Дарвиша и генерального секретаря "Исламского джихада" Зияда аль-Нахалы.

Они осудили позицию Израиля, который на переговорах по Газе "препятствует усилиям посредников по достижению соглашения о прекращении огня и обмене пленными", а также "призвали привлечь израильских лидеров к ответственности за преступления против человечности".

В ходе встречи стороны рассмотрели текущую ситуацию на местах, "подчеркнув стойкость сопротивления и его способность наносить удары по целям на всей территории оккупированной Палестины", отметил телеканал.

Как сообщалось, делегации из Египта, Катара и США, выступающие в качестве посредников на переговорах по урегулированию конфликта в Газе, решили взять паузу в переговорном процессе, сообщили СМИ в минувшую среду.

По данным одного из собеседников агентства ЭФЭ, переговоры приостановили "на неопределенный срок, даты возобновления нет".

В сообщении отмечается, что из Каира, где проходили переговоры, уже уехали члены делегаций от США, Катара и Израиля. Движение ХАМАС со своей стороны в последние дни вообще не принимало участие в консультациях.