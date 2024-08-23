Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток - командование

Вашингтон. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащенный истребителями F-35C и F/A-18 Block III вошли в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

С прибытием Abraham Lincoln на Ближнем Востоке оказалось сразу два американских авианосца, поскольку там уже присутствует группа во главе с Theodore Roosevelt, которую вновь прибывшая группа должна сменить.

Как сообщил Белый дом, президент США Джо Байден обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "активные и продолжающиеся усилия США по поддержке обороны Израиля от всех угроз со стороны Ирана, в том числе от террористических группировок ХАМАС, "Хезболла" и хуситов, включая продолжающееся военное развертывание американских сил".

До прибытия группы Abraham Lincoln в условиях обострения ситуации в регионе на фоне убийств главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра на Ближнем Востоке находилось 12 боевых кораблей США.