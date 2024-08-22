Очень опасные русские бомбы - ОФЗАБ-500 стали выжигать необандеровцев

Источник изображения: Фото: ТГ-канал Aviahub

Российская оборонная промышленность продолжает вести совершенствование авиационных средств поражения.

Сравнительно недавно появились термостойкие ФАБ-500Т с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), о которых мы рассказывали ранее. Такое же оборудование получили ФАБ-3000, которые вдребезги разносят различные объекты ВСУ.

Теперь наши многофункциональные фронтовые бомбардировщики Су-34 начали применять по формированиям необандеровцев одни из самых опасных бомб - осколочно-фугасно-зажигательные авиационные ОФЗАБ-500.

Такие боеприпасы, как понятно из названия, уничтожают врагов не только ударной волной, осколками, но и мощным термическим полем, которое во много раз увеличивает степень поражения.

Причем благодаря УМПК эти полутонные бомбы стали дальнобойными и сверхточными.

Подобный резкий технологический скачок создает большую проблему формированиям киевского режима, которые не могут противодействовать таким боеприпасам.

При этом наша промышленность, возможно, приготовила противнику и еще что-то более разрушительное и дальнобойное.

Лев Романов