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Интерфакс-АВН

Байден утвердил секретную программу использования ядерного оружия - СМИ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © Erin Schaff-Pool/ Getty Images

Вашингтон. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден еще в марте текущего года одобрил пересмотренную стратегию, получившую название "Руководство по использованию ядерного оружия", о которой не было объявлено Белым домом, сообщила The New York Times.

Она поясняет, что пересмотр связан, в том числе, с "быстрым расширением Китаем своего ядерного арсенала".

"Пентагон считает, что в течение следующего десятилетия запасы (ядерного оружия - ИФ) Китая будут соперничать по размерам и разнообразию с запасами Соединенных Штатов и России", - отмечает издание.

Оно пишет, что еще одним фактором стало то, что США полагают необходимым "подготовку к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи".

В июне старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по контролю над вооружениями и нераспространению Пранай Вадди также сослался на документ, в котором впервые подробно рассматривается, готовы ли Соединенные Штаты реагировать на ядерные кризисы, которые вспыхивают одновременно или последовательно, с применением ядерного и неядерного оружия. По его словам, в новой стратегии подчеркивается "необходимость одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи".

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