Войти
Интерфакс-АВН

Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей - Минобороны РФ

351
0
0
Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов
Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов.
Источник изображения: РИА Новости

В Национальном центре управления обороной РФ развёрнута специальная оперативная группа по решению вопросов из этих регионов

В военную группировку на курском направлении поставлено запрошенное количество беспилотников и средств РЭБ

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей состоялось под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова, сообщает российское военное ведомство во вторник.

"Андрей Белоусов сообщил, что в Национальном центре управления обороной Российской Федерации развернута специальная оперативная группа, в задачи которой входит сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения", - сказано в сообщении.

Замначальника Национального центра управления обороной РФ Юрий Корсачев в ходе заседания доложил, что оперативной группой налажено взаимодействие с ответственными должностными лицами в группировках, оперативными штабами при губернаторах приграничных регионов и центральными органами военного управления. А также организована работа с Общероссийским общественным объединением "Народный Фронт", общественными некоммерческими организациями и фондами, в том числе фондом "Новый Мир".

"Всего с начала работы оперативной группой получено 25 проблемных вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы наиболее востребованными материальными средствами", - доложил Корсачев.

Он сообщил, что по состоянию на сегодня из 12 вопросов, поступивших от оперативного штаба Курской области, 11 вопросов полностью решены.

"В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок", - отметил Корсачёв.

От оперативного штаба Белгородской области оперативной группой получено шесть проблемных вопросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Ответственными должностными лицами Минобороны все решения приняты. "В настоящее время координируем загрузку и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов. Срок - к исходу завтрашнего дня", - отметил Корсачев.

По данным ведомства, оперативный штаб Брянской области направил семь проблемных вопросов. Руководителями органов военного управления необходимые указания на поставку в группировку материальных средств отданы. На контроле оперативной группы находится получение с центров материально-технического обеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотным летательным аппаратам, инженерного и медицинского имущества, со сроком доставки - завтра.

"Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация - на круглосуточном сопровождении и координации", - отметил Корсачев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:49
  • 3946
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе
  • 20.08 22:02
  • 1
Проект корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне
  • 20.08 21:50
  • 3
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 20.08 21:17
  • 1
Заявление Минобороны РФ: Киев получит жесткий ответ в случае удара по Курской АЭС