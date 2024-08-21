Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей - Минобороны РФ

В Национальном центре управления обороной РФ развёрнута специальная оперативная группа по решению вопросов из этих регионов

В военную группировку на курском направлении поставлено запрошенное количество беспилотников и средств РЭБ

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей состоялось под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова, сообщает российское военное ведомство во вторник.

"Андрей Белоусов сообщил, что в Национальном центре управления обороной Российской Федерации развернута специальная оперативная группа, в задачи которой входит сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения", - сказано в сообщении.

Замначальника Национального центра управления обороной РФ Юрий Корсачев в ходе заседания доложил, что оперативной группой налажено взаимодействие с ответственными должностными лицами в группировках, оперативными штабами при губернаторах приграничных регионов и центральными органами военного управления. А также организована работа с Общероссийским общественным объединением "Народный Фронт", общественными некоммерческими организациями и фондами, в том числе фондом "Новый Мир".

"Всего с начала работы оперативной группой получено 25 проблемных вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы наиболее востребованными материальными средствами", - доложил Корсачев.

Он сообщил, что по состоянию на сегодня из 12 вопросов, поступивших от оперативного штаба Курской области, 11 вопросов полностью решены.

"В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок", - отметил Корсачёв.

От оперативного штаба Белгородской области оперативной группой получено шесть проблемных вопросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Ответственными должностными лицами Минобороны все решения приняты. "В настоящее время координируем загрузку и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов. Срок - к исходу завтрашнего дня", - отметил Корсачев.

По данным ведомства, оперативный штаб Брянской области направил семь проблемных вопросов. Руководителями органов военного управления необходимые указания на поставку в группировку материальных средств отданы. На контроле оперативной группы находится получение с центров материально-технического обеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотным летательным аппаратам, инженерного и медицинского имущества, со сроком доставки - завтра.

"Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация - на круглосуточном сопровождении и координации", - отметил Корсачев.