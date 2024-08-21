Дания намерена приобрести в США комплекты M1156 – DSCA

ЦАМТО, 20 августа Госдеп США одобрил потенциальную поставку Дании в рамках программы "Иностранные военные продажи" комплектов точного наведения артиллерийских боеприпасов и сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Полная стоимость заказа может составить 85 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 7 июня 2024 года.

Правительство Дании обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи до 5832 комплектов точного наведения артиллерийских боеприпасов M1156 (PGK).

Запрос также включает вспомогательные изделия, испытания на совместимость, таблицы стрельбы, техническую помощь, обучение применению нового оборудования, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку повысит безопасности союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа комплектов точного наведения для артиллерийских боеприпасов расширит возможности ВС Дании по противодействию существующим и перспективным угрозам. При этом ВС Дании не испытают затруднений при принятии их на вооружение.

Генеральным подрядчиком поставки выбрана компания Northrop Grumman.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.