Французский взгляд. "Россия: Ян Новиков - крепкая рука Путина"

Ранее мы сообщали, что на форуме "Армия-2024" Концерн ВКО "Алмаз-Антей" продемонстрировал множество образцов военной техники, а также техники гражданского и двойного назначения. На событии присутствовал и глава концерна Ян Новиков, принимавший участие в церемониях подписания соглашений и контрактов.

Во французской газете "Les Echos" мы обнаружили интересную статью о нём и решили опубликовать её перевод в нашем блоге.

Полезного чтения!

Бенджамин Кенель в своей статье от 4 января 2024 года "Россия: Ян Новиков - крепкая рука Путина", опубликованной в журнале "Les Echos" пишет:

Возглавляя концерн "Алмаз-Антей", одно из ведущих государственных российских предприятий по производству вооружений, этот доверенный человек Кремля смог успешно отреагировать, несмотря на западные санкции, и военные действия в Украине.

Известный как своей осмотрительностью, так и оперативностью, Ян Новиков любит цитировать это высказывание во время своих редких публичных выступлений: "кто не идет вперед, тот идет назад" Патрон концерна "Алмаз-Антей", одного из крупнейших государственных российских оружейных предприятий, в том числе, производящего ракеты, неуклонно применял свой девиз в течение двух лет кремлевской "Специальной военной операции" на Украине.

В последние месяцы его регулярно видели рядом с Сергеем Шойгу, министром обороны и приближенным президента Владимира Путина. Чтобы сообщить об интенсификации производства современных радиолокационных систем. Для увеличения российских контрбатарейный вооружений. Но за пределами Донбасса Ян Новиков видит далеко. Он также является одним из вдохновителей новой системы ВКО С-500 от зенитных ракет, знаменитого "Прометея", регулярно упоминаемого Владимиром Путиным как средство обеспечения защиты страны на больших высотах и на дальности 600 км.

Неудивительно, что концерн "Алмаз-Антей" и его генеральный директор находятся в санкционном списке Запада. В свои 64 года Ян Новиков привык быть мишенью для Запада. В 2014 году, когда самолет Боинг 777 авиакомпании "Malaysia Airlines", следовавший по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит над восточной Украиной, в результате чего погибло 298 пассажиров и членов экипажа, расследование пришло к выводу, что ракета, была выпущенная из устаревшей системы "БУК" производства концерна "Алмаз-Антей", поставляемой российским сепаратистам.

Регулярно продвигаемый властью

Ян Новиков, только будучи назначенным генеральным директором холдинга, вызвал прессу, чтобы объяснить, что его компания "не поставляет столь устаревшее оборудование в XXI веке" и что самолет был уничтожен самими украинцами. Версия, которую впоследствии опроверг Международный суд в Гааге. Что не имеет значения для этого человека с телосложением бывшего военного и живым интеллектом блестящего студента-финансиста, которого власть регулярно продвигает по службе.

Сегодня он пользуется еще большим доверием у Владимира Путина, поскольку, как и президент, этот энтузиаст созидания родом из Санкт-Петербурга. Оба мужчины сделали там карьеру в тревожных 1990-х годах выхода из коммунизма. Новиков переехал в Москву через два года после прибытия Путина в Кремль.

Плюс: его роль в поддержании российского вооружения на высоте.

Минус: его статус предохранителя на случай военных неудач на местах.