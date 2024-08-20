Израиль приобретет в США грузовики M1148A1P2 на сумму более 500 млн. долл. – DSCA

ЦАМТО, 19 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" модифицированных грузовиков M1148A1P2 семейства тактических транспортных средств средней грузоподъемности (FMTV).

Общая стоимость заказа с учетом сопутствующего оборудования может составить 583,1 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 13 августа.

Правительство Израиля обратилось к США с запросом о возможности покупки дополнительных модифицированных 8-тонных грузовых автомобилей M1148A1P2 семейства средних тактических транспортных средств (FMTV) в версии с погрузочно-разгрузочной системой Load Handling System (LHS), которые будут добавлены к ранее заказанному кейсу, стоимость которого не превышала порогового значения, необходимого для уведомления Конгресса.

Первоначальный кейс стоимостью 62,4 млн. долл. предусматривал поставку в рамках программы FMS модифицированных 8-тонных грузовиков M1148A1P2 FMTV LHS и сопутствующую поддержку. Последнее уведомление касается всех заказанных M1148A1P2 FMTV LHS.

Запрос также включает комплекты бронирования; защиту от коррозии; специальный инструмент и испытательное оборудование; поддержку интеграции и испытания; запасные части и компоненты; поставку и поддержку программного обеспечения; руководства и техническую документацию; обучение личного состава и учебное оборудование; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчика; хранение; другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы. Поставки, как ожидается, начнутся в 2026 году.

Как заявлено, США по-прежнему готовы обеспечивать безопасность Израиля, поскольку поддержание мощного потенциала самообороны этой страны соответствует национальным интересам США. Продажа согласуется с этими целями.

Грузовики FMTV используются для грузоперевозок на большие и короткие расстояния, снабжения подразделений и других задач поддержки мобильных боевых подразделений.

В уведомлении отмечается, что продажа улучшит возможности ВС Израиля по противодействию существующим и перспективным угрозам, усилит возможности самообороны и послужит сдерживающим фактором для региональных угроз. При этом ВС Израиля не испытают затруднений при принятии техники на вооружение.

Генеральным подрядчиком выбрана компания Oshkosh Corporation.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.