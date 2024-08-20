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ЦАМТО

Германия намерена закупить в США ЗУР PAC-3 MSE для ЗРК "Пэтриот" – DSCA

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Пуск ракеты PAC-3 MSE.
Пуск ракеты PAC-3 MSE.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 19 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) для ЗРК "Пэтриот", а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 5 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 15 августа.

Правительство Германии обратилось к США с запросом на приобретение до 600 ЗУР PAC-3 MSE (включая 10 ракет для испытаний при приемке). Запрос также включает инструмент и испытательное оборудование; полигонные и испытательные программы; вспомогательное оборудование; сопутствующие руководства и техническую документацию; учебное оборудование; запасные части; обучение применению нового оборудования; доставку; услуги группы обеспечения качества; техническую помощь, услуги по инженерной и логистической поддержке правительства США и подрядчиков; интеграцию и испытания систем; обеспечение полевой поддержки; участие в международной программе оказания инженерных услуг для ЗРК "Пэтриот" (IESP) и "Программе полевого технического надзора" (FSP); комплекты для модернизации пусковых установки; комплекты для модификации MSE; другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, продажа ракет повысит возможности Германии по противодействию существующим и перспективным угрозам и усилит боеспособность ее вооруженных сил. Кроме того, поставка запрошенных ЗУР поддержит достижение Германией цели улучшения национальной и территориальной обороны, а также совместимости с ВС США и НАТО. При этом ВС Германии не испытают затруднений при принятии нового оборудования на вооружение.

Генеральным подрядчиком поставки выбрана компания Lockheed Martin. Соглашения о компенсационных программах будут согласованы в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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