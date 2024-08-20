России на фоне наступления Украины в Курской области было бы некстати вступать в переговорный процесс с Киевом - Ушаков

Предложения Путина по украинскому урегулированию не аннулированы, заявил Ушаков

Баку. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Россия на фоне наступления Украины в Курской области не будет вступать в переговорный процесс с Киевом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - сказал он в интервью телеграм-каналу Shot.

Отвечая на вопрос, значит ли, что предложения по украинскому урегулированию, сделанные Владимиром Путиным на встрече с руководством МИД, аннулированы, Ушаков сказал: "Нет, они не аннулированы, но на данный момент было бы совершенно некстати вступать в переговорный процесс".

У помощника президента также поинтересовались, как долго Россия может воздерживаться от возможности переговоров с Киевом.